Sursa imaginii: Postat de: Carolina Străjescu

Share Tweet Share

Tânărul fotbalist Ion Ciobanu s-a remarcat în clubul german pentru care joacă

Fotbalistul moldovean Ion Ciobanu de la naţionala de juniori "sub 17 ani" a ţării noastre a ieşit în evidenţă la mini-turneul de calificare la Campionatul European, ediţia 2022-2023. Aceasta a jucat meciurile ei la Orhei, iar Ion a reuşit să marcheze un gol spectaculos în meciul cu Slovacia, transmite Moldova 1.

Ion a îndrăgit fotbalul în satul de baştină, Nicoreni, din raionul Drochia. Pasiunea pentru sportul rege i s-a transmis de la fratele său mai mare, care juca fotbal cu orice ocazie. În anul 2015 Ion a început să joace la echipa de juniori a Speranţei Drochia, iar după 4 ani a fost cooptat de clubul Sheriff Tiraspol, unde a evoluat timp de doi ani.



După perioada pe care a petrecut-o la Academia Sheriff-ului, a emigrat, împreună cu familia, în Germania şi acolo a ajuns să joace la clubul FC Nurnberg.



„Fratele era în Germania, iar eu debutam la Şeriff, după ce am evoluat doi ani acolo am decis să plec în Germania şi să încerc acolo şi m-am stabilit la clubul în care joc momentan", spune Ciobanu.



Pe lângă fotbal, în Germania, tânărul internaţional moldovean acordă suficient timp şi studiilor.



„Am câteva studii, învăţ limba, dar şi umblu la şcoală ca şi orice copil. Am reuşit să învăţ limba, nu o ştiu perfect, dar mă înţeleg cu coechipierii", a declarat fotbalistul.



Tânărul moldovean a reuşit să iasă în evidenţă şi la clubul pentru care joacă, FC Nurnberg, marcând în acest sezon două goluri şi dând două pase de gol.



„Fotbalul este foarte diferit, cum am şi spus, totul se bazează pe fizic, disciplină şi dacă nu te pui la o sută procente mereu poţi fi schimbat, de aceea e un alt nivel de fotbal acolo", spune Ion Ciobanu.



Bundesliga germană este unul dintre cele mai puternice campionate de fotbal din lume, iar junele nostru "tricolor" îşi doreşte să ajungă la cel mai titrat club din Germania.



„Cel mai mult îmi place Tomas Muller, deoarece este un exemplu. A jucat la Bayern Munchen mai mult de 10 ani", a declarat fotbalistul.



Ion îşi doreşte să demonstreze că fotbaliştii noştri se pot impune şi ei în fotbalul din ţările Europei.



„Acolo sunt mai multe oportunităţi. Le-aş dori la toţi băieţii de la noi din "naţională" să plece de unde joacă ei momentan, să meargă în Europa, să demonstrăm şi noi că putem juca fotbal”, a mai spus Ion Ciobanu.



Pentru echipa naţionale de juniori ale Republicii Moldova Ion Ciobanu a jucat 7 meciuri şi a marcat două goluri.