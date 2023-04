ADVERTORIAL// Asigurare auto pentru şoferii începători: tarife reale

Preţurile poliţelor de asigurare auto CASCO Carte Verde şi RCA sunt stabilite pe criterii speciale şi diferă în funcţie de mai multe situaţii.Astfel pentru CASCO şi Carte Verde calculatorul nu întreabă de vârstă şi stagiu, iar preţurile pentru şoferii începători nu sunt diferite de cele ale şoferilor cu stagiu.Pe când pentru poliţa de asigurare auto obligatorie ( RCA ), un şofer începător, cu un stagiu mai mic de un an, va plăti dublu comparativ cu un şofer cu experienţă mai mare de zece ani.Conform ”Metodologiei de calcul a primei de asigurare de bază şi a coeficienţilor de rectificare aferenţi asigurării obligatorii RCA internă” prima de asigurare pentru asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto se stabileşte în funcţie de prima de asigurare de bază la care se aplică coeficienţii de rectificare şi sistemul bonus-malus şi nu poate fi nici mai mare nici mai mică. Printre aspectele care influenţează cel mai mult costul asigurării auto se numără:● Statutul asiguratului - persoană fizică sau juridică;● Perioada de asigurare;● Istoricul accidentelor;● Tipul vehiculului şi capacitatea motorului;● Numărul persoanelor admise la conducerea vehiculului, limitat sau nelimitat;● Numărul de ani ca şofer.Pentru a determina ponderea acestui ultim factor în prima percepută de asigurători, e destul de accesat calculatorul de plată pentru poliţa de asigurare auto obligatorie pe pagina web RCA.md ca să se vadă că o diferenţă de zece ani de practica de şofer, ar putea însemna o plată de două ori mai mare a unui şofer începător auto.Fiecare participant la traficul rutier din RM are posibilitatea de a se informa referitor la clasa bonus-malus, accesând aplicaţia Sistem RCA Data , pe pagina oficială a CNPF. Tot acolo se găseşte informaţia despre fiecare dintre posesorii de autovehicule şi dacă este mijlocul de transport asigurat cu poliţa obligatorie sau nu este.Orice şofer începător are un punct de pornire pe domeniul asigurărilor auto. Din start fiecare conducător auto va începe de la prima de asigurare de bază, stabilită în fiecare an de către Comisia Naţională a Pieţei Financiare. În primul an de experienţă ca şofer, persoana nu va beneficia de nici un fel de reducere. Dar cu fiecare an de acumulare a experienţei de şofer (atenţie: fără accidente), va creşte şi procentul de reducere a poliţei de asigurare cu 5% anual, până va ajunge (în 10 ani) la 50% anual. Această creştere se numeşte bonus.Malus este descreşterea procentului de reducere (sau creşterea preţului) cu 10% pentru fiecare accident produs din vina şoferului asigurat:● Pentru primul accident descreştere cu 10%;● Pentru al doilea accident descreştere cu 20%;● Pentru al treilea accident descreştere cu 30%,● Pentru al patrulea şi mai multe accidente produse în acelaşi an, preţul unei poliţe RCA se poate chiar dubla.Calculele online ale primelor de asigurare sunt disponibile pentru persoanele fizice şi cele juridice prin criteriile de căutare: codul personal (IDNP)/numărul de identificare de stat (IDNO) şi numărul certificatului de înmatriculare a autovehiculului.Asigurarea pentru tinerii cu vârsta între 18 şi 25 de ani este extrem de importantă pentru a se asigura că şoferii tineri pot călători în siguranţă.Acest public este mai neexperimentat şi domină statisticile de conducere agresive, ceea ce creşte expunerea şoferilor mai tineri la riscuri precum coliziunea.În plus, această porţiune a şoferilor este, de asemenea, supusă unor pretenţii de altă natură, cum ar fi tâlhărie şi furt, incendiu, vătămare corporală sau vătămare a terţilor.Cu alte cuvinte, încheierea unei asigurări auto este necesară pentru a asigura liniştea sufletească şoferilor mai tineri, cu sprijin şi asistenţă în diverse situaţii de zi cu zi.În primul rând, se va face o evaluare a nevoilor şi a condiţiilor financiare. Acestea sunt realităţile pentru a găsi o asigurare auto care se potriveşte nevoilor şoferului.Echipa noastră înalt specializată vă oferă servicii personalizate, cu cele mai bune condiţii de plată de pe piaţă, astfel încât să puteţi începe să vă protejaţi maşina fără a pleca de acasă.Vizitaţi site-ul nostru şi obţineţi o cotaţie chiar acum cu cineva care înţelege subiectul şi vă poate ajuta să economisiţi atunci când încheiaţi o poliţă.Sarcina poate părea complicată, dar este departe de a fi imposibilă.Evaluaţi dacă acoperirea pe care intenţionaţi să o achiziţionaţi va fi eficientă în a vă proteja de principalele riscuri la care veţi fi supus. Comparaţi preţurile de la diferiţi asigurători pentru a vedea dacă vă percep o sumă corectă.Faceţi o cercetare amănunţită, aflaţi despre reputaţia asigurătorului şi nu ezitaţi să încheiaţi o acoperire suplimentară care poate creşte protecţia vehiculului dumneavoastră, căutaţi ajutor de la profesionişti în domeniu, cum ar fi brokerii de asigurări **Acesta este un articol plătit**