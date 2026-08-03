ADVERTORIAL | Role cu sau fără frână pentru copii - când contează cu adevărat

Cauţi o pereche de role pentru copii şi te-ai pierdut printre toate specificaţiile tehnice? Roţi din plastic sau din poliuretan, rulmenţi ABEC, sisteme de închidere, frână fixă ori detaşabilă – prea multe noţiuni care nu-ţi spun nimic concret despre cât de confortabil şi sigur se va simţi micuţul pe role.

Pentru ca alegerea să fie mai uşoară, îţi explicăm, într-un limbaj simplu şi fără multă teorie, la ce să fii atent atunci când alegi role în Chişinău , când frâna îl ajută pe copil să înveţe şi în ce moment poate trece la un model fără frână.

Alegi role în Chişinău? 4 detalii tehnice care contează



Înainte să alegi o pereche de role în Chişinău, verifică câteva lucruri simple: mărimea, roţile, rulmenţii şi sistemul de închidere. Toate influenţează cât de bine va putea copilul să-şi păstreze echilibrul şi să controleze rolele.



Mărimea exactă sau cu 2–3 numere mai mari?

Cel mai comod este ca primele role ale copilului să aibă mărime reglabilă. Astfel, le poţi ajusta în funcţie de picioruşul lui, iar copilul le poate folosi mai multe sezoane.

Important este ca rolele să-i vină bine chiar din momentul cumpărării, atunci când sunt setate la cea mai mică mărime. Nu lua un model prea mare cu gândul că micuţul va creşte. Dacă piciorul se mişcă în interior, îi va fi mai greu să-şi păstreze echilibrul şi să controleze direcţia.

Roţi din poliuretan sau din plastic?

Dacă trebuie să alegi între roţi din plastic şi roţi din poliuretan, alege poliuretanul fără să te mai gândeşti. Aceste roţi sunt mai rezistente, rulează mai lin şi absorb mai bine vibraţiile de pe asfalt. Copilul nu va simţi fiecare denivelare de pe alee şi plimbarea va fi mai confortabilă.

Care-i treaba cu rulmenţii ABEC?

Pe eticheta rolelor vei vedea adesea termenul ABEC urmat de o cifră, de exemplu ABEC5 sau ABEC7. Pe scurt, rulmenţii influenţează cât de uşor şi de liber se rotesc roţile.

Cu cât cifra ABEC e mai mică (de exemplu ABEC5), cu atât viteza este mai controlată. Rolele merg mai încet, deci sunt perfecte pentru începători. Cu cât cifra e mai mare (cum este ABEC7), cu atât rolele prind viteză mai uşor, alunecă mai lin şi necesită mai puţin efort la împingere, fiind potrivite mai ales pentru copiii cu experienţă, care ştiu deja să frâneze, să vireze şi vor să se mişte mai repede.

Vrei să se poată încălţa fără ajutorul tău?

Sistemul de închidere trebuie să fie sigur, ca rolele să nu se desfacă în timpul mersului, dar şi simplu, astfel încât copilul să le poată încălţa singur.

Cele mai practice sunt modelele cu cataramă şi bandă Velcro. Acestea fixează bine piciorul şi pot fi încălţate şi descălţate fără efort.

5 semne că micuţul este pregătit pentru role fără frână

Modelele fără frână îl provoacă pe copil să depună mai mult efort şi să înveţe alte tehnici de oprire. Acestea îl pot ajuta să-şi coordoneze mai bine mişcările, dar nu sunt recomandate pentru primele plimbări.

Ca să înţelegi ce fel de role să-i iei copilului tău, trebuie să te uiţi la nivelul lui de pregătire. Un copil este pregătit să treacă la role fără frână atunci când:

îşi păstrează bine echilibrul;

ştie să încetinească fără să intre în panică;

poate vira şi ocoli obstacolele;

îşi controlează viteza;

ştie să se oprească fără frâna din spate.

Dacă micuţul are toate aceste abilităţi, poţi să-i iei, cu încredere, o pereche de role fără frână. O alegere bună este modelul Micro Infinite 3 White. Aceste role au o mărime reglabilă şi un sistem de închidere comod, constituit dintr-o cataramă de siguranţă şi un element de fixare reglabil la 45°. Sunt dotate cu 3 roţi şi rulmenţi ABEC7, care oferă o deplasare mai fluidă şi îi permit copilului să prindă mai uşor viteză.

Este un model potrivit pentru micuţii care merg deja bine, îşi controlează mişcările şi vor să înveţe tehnici noi. Pentru un începător însă aceste role pot fi prea rapide şi mai greu de controlat.

Frâna nu înlocuieşte echipamentul de protecţie

Chiar dacă alegi o pereche de role cu frână, asta nu înseamnă în niciun caz că poţi renunţa la echipamentul de protecţie. Casca, genunchierele, cotierele şi protecţiile pentru palme rămân absolut necesare, indiferent de nivelul de pregătire al copilului. Frâna îl ajută pe micuţ să se oprească, dar nu-l poate proteja dacă se dezechilibrează, întâlneşte o pietricică sau calcă greşit.

Obişnuieşte-l să poarte echipamentul de protecţie de la prima plimbare şi de fiecare dată când încalţă rolele. Astfel, copilul se va simţi mai sigur, iar tu, ca părinte, vei fi mai liniştit.



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