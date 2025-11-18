ADVERTORIAL // Cu suportul financiar al Uniunii Europene în Republica Moldova au fost deschise 16 spălătorii sociale

În cadrul proiectului, organizaţiile societăţii civile, în parteneriat cu autorităţile publice locale, au creat şi dezvoltat 16 spălătorii sociale în 16 comunităţi. În rezultatul implementării proiectului, peste 1.500 de persoane care fac parte din grupurile social vulnerabile (persoane cu venituri mici, şomeri, pensionari, familii monoparentale, persoane fără adăpost) beneficiază gratuit de serviciile puse la dispoziţie de Spălătoria Socială (spălare rufe, igienizare personală şi socializare).
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