Politica de confidențialitate și cookie-uri

Această politică explică modul în care Instituția Publică Compania „Teleradio-Moldova” prelucrează datele personale ale vizitatorilor site-ului trm.md și folosește cookie-uri ori tehnologii similare.

1. Cine este operatorul Instituția Publică Compania „Teleradio-Moldova”

IDNO: 1004600050558

str. Miorița 1, MD-2028, Chișinău, Republica Moldova

E-mail: trm@trm.md

Telefon: +373 22 72 10 47 Pentru cereri privind protecția datelor sau pentru a contacta responsabilul cu protecția datelor, scrieți la trm@trm.md, cu subiectul „Protecția datelor”, ori la adresa poștală de mai sus.

3. Scopuri și temeiuri juridice Activitate Scop Temei Livrarea și protejarea site-ului Funcționare, securitate, prevenirea abuzurilor și diagnosticare Îndeplinirea sarcinilor de interes public, obligațiile legale și interesul legitim de securitate, după caz Memorarea alegerii cookie Respectarea și dovedirea preferinței dvs. Obligație legală și funcționare strict necesară Conținut extern și funcții opționale YouTube/Vimeo, documente Scribd, comentarii Facebook, Google Search, Google Forms și reCAPTCHA Consimțământul dvs. Măsurarea audienței Înțelegerea utilizării site-ului, dacă vor fi activate instrumente de analiză Consimțământul dvs. Abonarea la noutăți Trimiterea comunicărilor solicitate și administrarea dezabonării Consimțământul dvs. Contact, feedback și sesizări Răspuns, verificare editorială și administrarea solicitării Demersuri la cererea dvs., sarcina de interes public și obligațiile legale, după caz Chestionarul privind serviciile media Colectarea și analiza opiniilor pentru îmbunătățirea serviciilor media publice Consimțământul dvs., exprimat prin acceptarea serviciului extern și trimiterea voluntară a răspunsurilor Nu vindem datele vizitatorilor și nu activăm stocarea pentru publicitate, personalizarea reclamelor sau crearea de profiluri publicitare prin modulul de consimțământ al trm.md. Nu luăm decizii exclusiv automatizate care să producă efecte juridice asupra vizitatorilor.

4. Cookie-uri și tehnologii similare La prima vizită, opțiunile care nu sunt necesare sunt dezactivate. Puteți accepta toate categoriile, puteți continua doar cu cele necesare sau puteți alege separat. Refuzul este la fel de ușor ca acceptarea. Deschide setările cookie Alegerea poate fi modificată oricând din butonul în formă de biscuit afișat în colțul paginii și din legătura „Setări cookie” din subsol. Retragerea consimțământului nu afectează legalitatea prelucrării efectuate anterior. Nume/tehnologie Furnizor Categorie și scop Durată trm_consent_v1 (localStorage) TRM Strict necesară: păstrează categoriile alese, limba, momentele consimțământului și un identificator aleatoriu Cel mult 182 de zile Stocare/cookie-uri ale playerelor și funcțiilor externe Google/YouTube, Vimeo, Meta, Scribd Funcționalitate: redare video și documente, comentarii, căutare, chestionare și protecția formularelor Numai după acord; durata este stabilită de furnizor și poate varia în funcție de serviciu și setările browserului Google Tag Manager Google Analiză: încărcarea controlată a instrumentelor de măsurare GTM nu setează singur cookie-uri; eventualele instrumente încărcate au propriile durate Situația la data actualizării: containerul Google Tag Manager al trm.md nu conține etichete active de măsurare, astfel încât configurația curentă nu setează cookie-uri Google Analytics. GTM este solicitat numai după acceptarea categoriei „Măsurarea audienței”. Înainte de activarea unei noi măsurări, politica și revizia consimțământului trebuie actualizate. Ștergerea datelor din browser poate reseta alegerea și bannerul va apărea din nou. De asemenea, puteți bloca ori șterge cookie-urile din setările browserului; unele funcții opționale nu vor mai fi disponibile.

5. Servicii și destinatari externi Accesul obișnuit la pagină nu pornește serviciile opționale. După consimțământ sau după solicitarea dvs. explicită, putem utiliza: YouTube , în modul de confidențialitate îmbunătățită ( youtube-nocookie.com ), și Vimeo pentru materiale video;

, în modul de confidențialitate îmbunătățită ( ), și pentru materiale video; Facebook/Meta pentru modulul de comentarii;

pentru modulul de comentarii; Scribd pentru afișarea documentelor încorporate;

pentru afișarea documentelor încorporate; Google Search pentru căutare și Google reCAPTCHA pentru protecția formularelor;

pentru căutare și pentru protecția formularelor; Google Forms pentru colectarea răspunsurilor la chestionarul privind serviciile media TRM;

pentru colectarea răspunsurilor la chestionarul privind serviciile media TRM; Google Tag Manager pentru administrarea instrumentelor de măsurare acceptate. Modul de confidențialitate îmbunătățită limitează stocarea înainte de redare, dar nu face serviciul anonim: la activare, furnizorul extern poate primi adresa IP, informații despre dispozitiv și interacțiuni. Furnizorii externi pot prelucra date în alte state, conform propriilor politici și mecanisme legale de transfer. Consultați politicile Google, Vimeo, Meta și Scribd. În interiorul TRM, accesul este acordat numai persoanelor care au nevoie de date pentru administrarea tehnică, relații cu publicul, abonări sau activitatea editorială. Datele pot fi comunicate autorităților atunci când legea impune acest lucru.

6. Cât timp păstrăm datele preferința cookie: cel mult 182 de zile în browser;

jurnalele tehnice ale serverelor publice: de regulă, cel mult 14 zile, cu excepția înregistrărilor izolate și păstrate mai mult pentru investigarea unui incident ori îndeplinirea unei obligații legale;

abonarea: până la dezabonare, retragerea consimțământului sau încetarea serviciului; putem păstra o dovadă minimă a retragerii cât este necesar pentru respectarea cererii;

mesajele și sesizările: până la soluționare, apoi pe durata impusă de arhivare, apărarea drepturilor și obligațiile aplicabile;

răspunsurile la chestionarul privind serviciile media: până la finalizarea analizei și numai atât timp cât sunt necesare scopului declarat; ulterior sunt agregate, anonimizate sau șterse;

materialele selectate pentru utilizare jurnalistică ori de arhivă: potrivit scopului editorial, interesului public și normelor de arhivare aplicabile.

7. Drepturile dvs. În condițiile Legii nr. 195/2024, puteți solicita accesul, rectificarea, ștergerea, restricționarea prelucrării și portabilitatea datelor și vă puteți opune prelucrării. Dacă temeiul este consimțământul, îl puteți retrage oricând. Unele drepturi pot fi limitate de condițiile și excepțiile legale, inclusiv cele referitoare la libertatea de exprimare și informare, arhivare și interes public. Trimiteți cererea la trm@trm.md. Pentru identificare putem solicita doar informațiile rezonabil necesare. Răspundem fără întârzieri nejustificate și, de regulă, în cel mult o lună; termenul poate fi prelungit cu până la două luni pentru cereri complexe sau numeroase, cu informarea dvs. Dacă apreciați că datele au fost prelucrate nelegal, puteți depune o plângere la Centrul Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal: str. Serghei Lazo 48, MD-2004, Chișinău; centru@datepersonale.md; +373 22 820 801; datepersonale.md.