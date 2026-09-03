Politica de confidențialitate și cookie-uri

Această politică explică modul în care Instituția Publică Compania „Teleradio-Moldova” prelucrează datele personale ale vizitatorilor site-ului trm.md și folosește cookie-uri ori tehnologii similare.
Ultima actualizare: 3 septembrie 2026
1. Cine este operatorul
Instituția Publică Compania „Teleradio-Moldova”
IDNO: 1004600050558
str. Miorița 1, MD-2028, Chișinău, Republica Moldova
E-mail: trm@trm.md
Telefon: +373 22 72 10 47
Pentru cereri privind protecția datelor sau pentru a contacta responsabilul cu protecția datelor, scrieți la trm@trm.md, cu subiectul „Protecția datelor”, ori la adresa poștală de mai sus.
2. Ce date putem prelucra
- Date tehnice și de securitate: adresa IP, data și ora accesului, adresa solicitată, codul de răspuns, identificatorul browserului/dispozitivului și pagina de proveniență, atunci când aceasta este transmisă.
- Preferința de consimțământ: categoriile acceptate, limba, data alegerii și un identificator aleatoriu. Aceste informații sunt păstrate numai în browserul dvs.
- Abonarea la noutăți: adresa de e-mail și limba selectată.
- Formularul de contact/feedback: numele, adresa de e-mail și mesajul furnizat de dvs.
- „Trimite Știrea Ta”: numele, adresa de e-mail, numărul de telefon, subiectul, mesajul și limba formularului. Mesajul nu este publicat automat.
- Chestionarul privind serviciile media TRM: grupa de vârstă, genul, localitatea, preferințele, opiniile și textele libere furnizate de dvs., precum și datele tehnice ale transmiterii. Chestionarul nu solicită direct numele sau datele de contact, însă combinația răspunsurilor poate permite identificarea indirectă.
- Date transmise serviciilor externe: numai după acordul pentru categoria relevantă, serviciul ales poate primi adresa IP, date despre dispozitiv/browser și informații despre interacțiunea cu acel conținut.
Vă rugăm să nu transmiteți date despre alte persoane sau date sensibile care nu sunt necesare. Dacă ne trimiteți un material jurnalistic, prelucrarea lui poate continua în scopuri editoriale și de arhivă, cu garanțiile și excepțiile prevăzute de lege pentru libertatea de exprimare și informare.
3. Scopuri și temeiuri juridice
|Activitate
|Scop
|Temei
|Livrarea și protejarea site-ului
|Funcționare, securitate, prevenirea abuzurilor și diagnosticare
|Îndeplinirea sarcinilor de interes public, obligațiile legale și interesul legitim de securitate, după caz
|Memorarea alegerii cookie
|Respectarea și dovedirea preferinței dvs.
|Obligație legală și funcționare strict necesară
|Conținut extern și funcții opționale
|YouTube/Vimeo, documente Scribd, comentarii Facebook, Google Search, Google Forms și reCAPTCHA
|Consimțământul dvs.
|Măsurarea audienței
|Înțelegerea utilizării site-ului, dacă vor fi activate instrumente de analiză
|Consimțământul dvs.
|Abonarea la noutăți
|Trimiterea comunicărilor solicitate și administrarea dezabonării
|Consimțământul dvs.
|Contact, feedback și sesizări
|Răspuns, verificare editorială și administrarea solicitării
|Demersuri la cererea dvs., sarcina de interes public și obligațiile legale, după caz
|Chestionarul privind serviciile media
|Colectarea și analiza opiniilor pentru îmbunătățirea serviciilor media publice
|Consimțământul dvs., exprimat prin acceptarea serviciului extern și trimiterea voluntară a răspunsurilor
Nu vindem datele vizitatorilor și nu activăm stocarea pentru publicitate, personalizarea reclamelor sau crearea de profiluri publicitare prin modulul de consimțământ al trm.md. Nu luăm decizii exclusiv automatizate care să producă efecte juridice asupra vizitatorilor.
5. Servicii și destinatari externi
Accesul obișnuit la pagină nu pornește serviciile opționale. După consimțământ sau după solicitarea dvs. explicită, putem utiliza:
- YouTube, în modul de confidențialitate îmbunătățită (
youtube-nocookie.com), și Vimeo pentru materiale video;
- Facebook/Meta pentru modulul de comentarii;
- Scribd pentru afișarea documentelor încorporate;
- Google Search pentru căutare și Google reCAPTCHA pentru protecția formularelor;
- Google Forms pentru colectarea răspunsurilor la chestionarul privind serviciile media TRM;
- Google Tag Manager pentru administrarea instrumentelor de măsurare acceptate.
Modul de confidențialitate îmbunătățită limitează stocarea înainte de redare, dar nu face serviciul anonim: la activare, furnizorul extern poate primi adresa IP, informații despre dispozitiv și interacțiuni. Furnizorii externi pot prelucra date în alte state, conform propriilor politici și mecanisme legale de transfer. Consultați politicile Google, Vimeo, Meta și Scribd.
În interiorul TRM, accesul este acordat numai persoanelor care au nevoie de date pentru administrarea tehnică, relații cu publicul, abonări sau activitatea editorială. Datele pot fi comunicate autorităților atunci când legea impune acest lucru.
6. Cât timp păstrăm datele
- preferința cookie: cel mult 182 de zile în browser;
- jurnalele tehnice ale serverelor publice: de regulă, cel mult 14 zile, cu excepția înregistrărilor izolate și păstrate mai mult pentru investigarea unui incident ori îndeplinirea unei obligații legale;
- abonarea: până la dezabonare, retragerea consimțământului sau încetarea serviciului; putem păstra o dovadă minimă a retragerii cât este necesar pentru respectarea cererii;
- mesajele și sesizările: până la soluționare, apoi pe durata impusă de arhivare, apărarea drepturilor și obligațiile aplicabile;
- răspunsurile la chestionarul privind serviciile media: până la finalizarea analizei și numai atât timp cât sunt necesare scopului declarat; ulterior sunt agregate, anonimizate sau șterse;
- materialele selectate pentru utilizare jurnalistică ori de arhivă: potrivit scopului editorial, interesului public și normelor de arhivare aplicabile.
7. Drepturile dvs.
În condițiile Legii nr. 195/2024, puteți solicita accesul, rectificarea, ștergerea, restricționarea prelucrării și portabilitatea datelor și vă puteți opune prelucrării. Dacă temeiul este consimțământul, îl puteți retrage oricând. Unele drepturi pot fi limitate de condițiile și excepțiile legale, inclusiv cele referitoare la libertatea de exprimare și informare, arhivare și interes public.
Trimiteți cererea la trm@trm.md. Pentru identificare putem solicita doar informațiile rezonabil necesare. Răspundem fără întârzieri nejustificate și, de regulă, în cel mult o lună; termenul poate fi prelungit cu până la două luni pentru cereri complexe sau numeroase, cu informarea dvs.
Dacă apreciați că datele au fost prelucrate nelegal, puteți depune o plângere la Centrul Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal: str. Serghei Lazo 48, MD-2004, Chișinău; centru@datepersonale.md; +373 22 820 801; datepersonale.md.
8. Securitate, copii și modificări
Aplicăm măsuri tehnice și organizatorice proporționale cu riscurile, inclusiv controlul accesului, actualizări, jurnale de securitate și copii de rezervă. Nicio transmisie online nu poate fi garantată ca fiind lipsită complet de risc.
Site-ul se adresează publicului general. Minorii nu trebuie să trimită prin formulare date personale care nu sunt necesare; când este cazul, recomandăm implicarea părintelui sau reprezentantului legal.
Putem actualiza această politică atunci când se schimbă serviciile, tehnologiile sau cerințele legale. Data versiunii curente este afișată la început. O schimbare care afectează alegerile opționale va determina solicitarea din nou a consimțământului.
Textul se interpretează împreună cu Legea nr. 195/2024 privind protecția datelor cu caracter personal.