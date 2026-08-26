ADVERTORIAL | Zdrobitor manual sau electric: care este diferenţa dintre ele

Toamna aduce cu ea un ritual pe care multe familii din Moldova îl păstrează cu sfinţenie: culesul strugurilor şi primii paşi spre vinul de casă. Dar înainte ca mustul să ajungă în butoi, e nevoie de un pas important, care adesea nu este luat în considerare - zdrobirea boabelor. Şi aici apare prima întrebare pe care şi-o pune orice gospodar, indiferent dacă face vin de 30 de ani sau abia se apucă de treaba asta: merge mai bine cu mâna sau cu un aparat electric?