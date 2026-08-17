ADVERTORIAL | Evacuator EVAX Chişinău: Cum alegi serviciul potrivit?

Cauţi un evacuator în Chişinău pentru o maşină defectă, avariată sau care nu mai poate fi deplasată? Alegerea serviciului potrivit depinde de tipul automobilului, locul în care se află şi modul în care acesta poate fi încărcat şi transportat. EVAX oferă servicii de tractare auto şi evacuare în Chişinău şi în alte localităţi din Republica Moldova, inclusiv intervenţii cu evacuator cu manipulator.