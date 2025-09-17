Ceasul Deşteptător

Dimineaţa de la Radio Moldova Tineret vine cu energia lui Victor Gandrabur! Emisiunea „Ceasul Deşteptător” te conectează la realitate şi-ţi dă posibilitatea să asculţi viziunea şi părerile tinerilor vis-a vis de probleme, fenomene şi schimbări în societate, în cadrul rubricii „Voxul Tinerilor”. Pe parcursul celor trei ore de emisie, prinzi şi ritmul muzicii de TOP, te ţinem aproape de evenimentele culturale şi de lumea tinerilor din ţara noastră. Trezeşte-te cu noi şi cu emisiunea „Ceasul Deşteptător”. Victor Gandrabur te aşteaptă în fiecare zi de luni până vineri, de la 8:00 la 11:00 la Radio Moldova Tineret!

Ceasul Deşteptător. Emisiune din 17 septembrie 2025

17 Sep. 2025 / 08:00

Ceasul Deşteptător. Emisiune din 10 septembrie 2025

10 Sep. 2025 / 08:00

Ceasul Deşteptător. Emisiune din 9 septembrie 2025

09 Sep. 2025 / 08:00

Ceasul Deşteptător. Emisiune din 5 septembrie 2025

05 Sep. 2025 / 08:00

Ceasul Deşteptător. Emisiune din 2 septembrie 2025

02 Sep. 2025 / 08:00

Ceasul Deşteptător. Emisiune din 1 septembrie 2025

01 Sep. 2025 / 08:00

