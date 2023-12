Sursa imaginii: eurovision.md

Share Tweet Share

32 de piese au fost admise la etapa audiţiilor live din cadrul Selecţiei Naţionale Eurovision 2024

Astăzi, 26 decembrie 2023, Comitetul de Organizare a Selecţiei Naţionale a admis în etapa audiţiilor live 32 de piese şi 29 de participanţi ai căror dosare întrunesc condiţiile stipulate de Regulamentul cu privire la desfăşurarea Selecţiei Naţionale Eurovision 2024.

În etapa audiţiilor live din 13 ianuarie 2024, vor concura următorii 29 de interpreţi (trei dintre concurenţi s-au înscris în concurs cu câte 2 piese):



1. Maria Ciolac - „Break free”

2. DPSTP - „RISE UP”

3. oliv sky - „Another Universe”

4. Victor Gulick - „Fever”

5. Formaţia „Vele” - „Carnaval”

6. Sasha Bognibov - „Married To Twins”

7. Denis Midone - „Back to Me”

8. Y-Limit - „REVOLUTION”

9. oliv sky - „Loud and clear”

10. Victor Lozinsky - „Dirty Wind/Joker and Harley move”

11. Bumbac Tudor - „Tudorel”

12. LAURA - „Spune-mi”

13. POLI - „Lui”

14. Iulia Teleucă - „Runaway”

15. Julea Viola - „Light up!”

16. Sasha Letty - „DNA”

17. Max Cara - „Broke the chain”

18. Reghina Alexandrina - „Contrasens”

19. valleria - „Run”

20. valleria - „RULE (Rai di ri di)”

21. Natalia Barbu - „In the middle”

22. Anna Gulko - „Perfect Place”

23. OL - „No Time No Space”

24. Cătălina Solomac - „Fever”

25. Anna G - „Ay ay ay”

26. Trupa VOVI ROBIAN - „Robotul Vovi”

27. Valeria Pasha - „Anti-Princess”

28. Spînu Oleg - „Jungle”

29. Y-Limit - „What’s the Fun”

30. Nicoleta Sava - „Bravo”

31. nino - „Up again”

32. Aliona Moon feat. Milla - „Obosit”



Piesele pot fi audiate pe site-ul www.eurovision.md.



Audiţiile live din 13 ianuarie vor fi transmise în direct de postul de televiziune Moldova 2 şi pe site-ul acestuia, precum şi pe www.eurovision.md.



Punctajul va fi acordat în proporţie de 100% de către juriu. Componenţa echipei de jurizare va fi făcută publică doar în ziua etapei respective. Juriul va fi format dintr-un număr impar de membri (minim 3, maximum 5) şi va fi diferit de cel din Finala Naţională. Conform Regulamentului, criteriile de apreciere ale pieselor sunt: linia melodică, originalitatea piesei şi interpretarea.



Eurovision Song Contest 2024 va avea loc la Malmö, Suedia, ca urmare a victoriei de anul trecut a interpretei Loreen, cu piesa „Tattoo”. Semifinalele vor avea loc pe data de 7 şi 9 mai, iar ţara câştigătoare va fi desemnată în cadrul finalei de pe 11 mai.



Anul trecut, Republica Moldova a fost reprezentată de Pasha Parfeni, care s-a clasat pe locul 18 în marea finală, cu piesa Soarele şi Luna. Cel mai bun rezultat al Moldovei la Eurovision a fost în anul 2017, atunci când trupa SunStroke Project a obţinut locul 3, cu piesa Hey mamma.