Sursa imaginii:

Share Tweet Share

Etapa audiţiilor live Eurovision 2024: punctajul acumulat de către concurenţi

Pe 13 ianuarie 2024, a fost organizată etapa audiţiilor live, în cadrul căreia au fost audiate 30 de piese.

Juriul etapei audiţiilor live a fost format din următorii membri:

Elena Stegari - Şefă subdiviziune Radioteleviziune, Compania „Teleradio-Moldova”;

Andrei Zapşa - Director general adjunct pentru dezvoltare, Compania „Teleradio-Moldova”;

Lidia Isac - interpretă, reprezentanta Republicii Moldova la Eurovision Song Contest 2016;

Paul Gamurari - Preşedintele Uniunii Compozitorilor şi Muzicologilor din Republica Moldova;

Liviu Ştirbu - compozitor, artist al poporului.



Criteriile de apreciere a pieselor au inclus: linia melodică, originalitatea şi interpretarea. Juriul a acordat puncte de la 0 la 12 pentru fiecare melodie înscrisă în concurs.



Conform ordinii descrescătoare a punctelor acordate în urma votului juriului, participanţii au obţinut următorul punctaj:



1. Natalia Barbu - „In the middle” - 58 puncte

2. Valeria Pasha - „Anti-Princess” - 52 puncte

3. Iulia Teleucă - „Runaway” - 50 puncte

4. Cătălina Solomac - „Fever” - 46 puncte

5. OL - „No Time No Space” - 45 puncte

6. Julea Viola - „Light Up” - 43 puncte

7. Reghina Alexandrina - „Contrasens” - 42 puncte

8. Victor Gulick - „Fever” - 41 puncte

9. Nicoleta Sava - „Bravo” - 40 puncte

10. Sasha Letty - „DNA” - 40 puncte

11. Y-Limit - „REVOLUTION” - 40 puncte

12. Max Cara - „Broke the chain” - 38 puncte

13. Anna G - „Ay ay ay” - 38 puncte

14. Y-Limit - „What’s the Fun” - 38 puncte

15. Denis Midone - „Back to Me” - 37 puncte

16. oliv sky - „Another Universe” - 36 puncte

17. POLI - „Lui” - 36 puncte

18. Valleria - „Run” - 36 puncte

19. Valleria - „RULE (Rai di ri di)” - 36 puncte

20. Anna Gulko - „Perfect Place” - 36 puncte

21. Maria Ciolac - „Break free” - 35 puncte

22. LAURA - „Spune-mi” - 35 puncte

23. nino - „Up again” - 35 puncte

24. Formaţia „Vele” - „Carnaval” - 34 puncte

25. oliv sky - „Loud and clear” - 34 puncte

26. Victor Lozinsky - „Dirty Wind/Joker and Harley move” - 30 puncte

27. DPSTP - „RISE UP” - 28 puncte

28. Bumbac Tudor - „Tudorel” - 21 puncte

29. Sasha Bognibov - „Married To Twins” - 5 puncte

30. Spînu Oleg - „Jungle” - descalificat



IP Compania „Teleradio - Moldova”, în calitate de instituţie membră a „Uniunii Europene de Radio şi Televiziune” (UERT/EBU), îşi asumă responsabilitatea de a organiza etapele de selectare a reprezentantului Republicii Moldova la Eurovision Song Contest în conformitate cu cerinţele regulamentului naţional şi internaţional. Etapa audiţiilor live din 13 ianuarie 2024 s-a desfăşurat în conformitate cu prevederile Regulamentului Selecţiei Naţionale.



Cei 11 participanţi care au acumulat cel mai mare punctaj, urmează să evolueze în Finala Naţională de pe 17 februarie, cu un show complet, care va include conceptul coregrafic şi costumele scenice.