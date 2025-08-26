Forum internaţional despre mass-media, democraţie şi dezinformare, organizat de Compania „Teleradio-Moldova”

Prezent la eveniment, directorul general al TRM, Vlad Ţurcanu, a subliniat necesitatea consolidării rolului serviciilor media publice în apărarea democraţiei şi în combaterea dezinformării.



„Provocările cu care ne confruntăm nu sunt abstracte. Dezinformarea erodează încrederea, slăbeşte instituţiile şi subminează dezbaterea democratică. Datoria noastră ca radiodifuzor public este să informăm corect, să oferim o platformă pentru diversitatea de opinii şi să rămânem responsabili în faţa cetăţenilor. Această datorie nu este opţională şi nici simbolică, ea este esenţială pentru supravieţuirea societăţii libere şi democratice”, a spus Vlad Ţurcanu.



„România are nevoie urgentă de mecanisme eficiente care să filtreze dezinformarea din social media, mai ales pentru cei care nu mai privesc televiziunea tradiţională şi întâmpină dificultăţi în a distinge între adevăr şi manipulare”, a subliniat Dan Cristian Turturică, directorul general al TVR, în cadrul forumului.



Reprezentanţii prezenţi au împărtăşit bune practici şi strategii de adaptare la noile realităţi digitale.



„Pentru noi, în Ucraina, media este parte din sistemul de securitate naţională, de aceea am decis să fim activi pe reţelele sociale, acolo unde este publicul nostru, ca să putem oferi informaţie de încredere şi să contracarăm dezinformarea”, a declarat Valeria Bezpala, şefa Departamentului de Cooperare Internaţională din cadrul Suspilne, radiodifuzorul public ucrainean .



Pe aceeaşi linie, Valentin Niculescu, directorul Radio Chişinău, a evidenţiat o altă dimensiune a crizei actuale: lipsa de încredere în instituţiile media. „Criza încrederii în media naţională poate fi depăşită doar dacă ne apropiem de tânăra generaţie, acolo unde se află ea: în online, nu în faţa radioului sau televizorului, ca acum 30 de ani”, a afirmat acesta.



Agenda forumului a inclus o masă rotundă dedicată provocărilor actuale pentru media publică: apărarea independenţei editoriale într-un peisaj mediatic fragmentat, gestionarea dezinformării ca ameninţare la adresa securităţii şi întărirea democraţiei prin media credibilă.



„Într-o lume interconectată, provocările din mass-media sunt tot mai dificile. TRM este adesea ţinta unui război hibrid, iar găsirea celor mai bune modalităţi de a răspunde acestui fenomen nu este uşoară. Ne confruntăm cu multiple provocări, atât în comunităţile locale, cât şi în ţările vecine, iar lupta împotriva dezinformării rămâne esenţială”, a completat Andrei Zapşa, director adjunct (televiziune), TRM.



Participanţii au discutat şi oportunităţi de colaborare şi finanţare europeană prin programe precum Creative Europe şi iniţiativele Uniunii Europene de Radio şi Televiziune (EBU).

Programul a continuat cu un tur ghidat al studiourilor Teleradio-Moldova, unde au fost prezentate Moldova 1, Radio Moldova şi facilităţile moderne de producţie multimedia.