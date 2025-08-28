Sursa imaginii:
Ştiri / Comunicate TRM
28 Aug. 2025 / 11:51
Mesaj de mulţumire pentru echipa TV Moldova 1
Compania „Teleradio-Moldova” aduce sincere mulţumiri echipei TV Moldova 1, care a depus efort considerabil pentru ca evenimentele din Piaţa Marii Adunări Naţionale, dedicate Zilei Independenţei, să ajungă la telespectatori în cea mai bună calitate.
