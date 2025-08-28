Sursa imaginii:

Mesaj de mulţumire pentru echipa TV Moldova 1

Compania „Teleradio-Moldova” aduce sincere mulţumiri echipei TV Moldova 1, care a depus efort considerabil pentru ca evenimentele din Piaţa Marii Adunări Naţionale, dedicate Zilei Independenţei, să ajungă la telespectatori în cea mai bună calitate.

Reporteri, cameramani, regizori şi ingineri tehnici au muncit cu dăruire pentru a asigura, timp de două zile, transmisiunea live la cel mai înalt nivel a concertelor dedicate celor 34 de ani de independenţă.



Reuşim Împreună să aducem în casele oamenilor evenimentele care contează.



Mulţumim, stimată echipă! Mulţumim, dragi telespectatori, că ne-aţi urmărit şi aţi fost aproape de noi!

