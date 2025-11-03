Moldova revine la Eurovision Song Contest 2026

Instituţia publică Compania „Teleradio-Moldova” (TRM) anunţă oficial participarea Republicii Moldova la Concursul Internaţional Eurovision Song Contest 2026, după o pauză de un an. Decizia vine în urma unui proces de consultare cu artişti, producători şi reprezentanţi ai industriei muzicale autohtone, după care s-a decis implementarea unui nou format de selecţie naţională, inspirat din bunele practici europene şi adaptat specificului local.