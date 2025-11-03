Moldova revine la Eurovision Song Contest 2026

În premieră, selecţia naţională va fi coordonată de doi producători oficiali, selectaţi pentru experienţa şi reputaţia impecabilă în domeniul muzical:
Implicarea producătorilor în concursul naţional asigură o selecţie profesionistă, transparentă şi credibilă, care pune accent pe valoarea artistică şi competitivitatea internaţională a pieselor.
În acest context, TRM anunţă startul înregistrării concurenţilor pentru Selecţia Naţională Eurovision 2026 începând cu data de 7 noiembrie. Artiştii pot depune piesele lor originale la adresa: eurovision@trm.md
, conform condiţiilor stabilite în regulamentul concursului. Perioada de înscriere va fi deschisă timp de 30 de zile calendaristice, iar toate detaliile privind participarea sunt disponibile pe site-ul instituţiei.
Anul acesta, I.P. Compania „Teleradio-Moldova” mai vine cu o noutate bună. Pentru a garanta un proces de evaluare obiectiv, juriul finalei naţionale va fi format din 20 de membri, dintre care 5 internaţionali şi 15 naţionali.
Ediţia din 2026 marchează 70 de ani de la lansarea Concursului Eurovision şi, totodată, cea de-a 20-a participare a Republicii Moldova în competiţia internaţională.
Pentru a onora acest moment special, TRM oferă câştigătorului finalei naţionale un premiu destinat pregătirilor pentru participarea la etapa internaţională, iar cei doi producători oficiali îl vor consilia pe parcursul întregului proces de pregătire, pentru a asigura o reprezentare demnă şi competitivă a ţării.
În contextul confirmării participării Moldovei la ESC 2026, Andrei Zapşa, directorul general adjunct al televiziunii publice, a vorbit despre valoarea pe care Eurovision o are pentru radiodifuzorul public şi pentru întreaga ţară, subliniind totodată abordarea nouă în organizarea ediţiei din acest an. „Eurovision Song Contest este, pentru TRM, dar şi pentru Republica Moldova o producţie de mare însemnătate. Din acest motiv, anul acesta am schimbat modul de organizare şi desfăşurare a concursului, dintr-o emanaţie a opiniei publice şi în urma consultărilor cu artişti locali şi producători”, a subliniat Zapşa.
Martin Green, directorul competiţiei internaţionale, a subliniat importanţa revenirii Moldovei în concurs, evidenţiind spiritul de unitate şi valorile comune ale comunităţii muzicale. „Suntem încântaţi să îi urăm bun venit în concurs radiodifuzorului public TRM din Moldova după un an de absenţă. Întoarcerea Moldovei în concurs ne reaminteşte de puterea comunităţii noastre, de forţa valorilor şi de ceea ce înseamnă cu adevărat să fim uniţi prin muzică”, a menţionat Green.
Republica Moldova participă la Eurovision Song Contest din anul 2005. Cel mai bun rezultat al ţării noastre a fost în 2017, atunci când trupa „SunStroke Project” s-a clasat pe locul 3 cu piesa „Hey Mamma”.
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