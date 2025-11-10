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Precizările Companiei „Teleradio-Moldova” privind raportul Curţii de Conturi pentru anii 2023–2024

Reieşind din interesul public sporit faţă de raportul de audit al conformităţii asupra gestionării resurselor financiare publice şi a patrimoniul public de către IP Compania „Teleradio-Moldova” (TRM) în anii 2023-2024, precum şi din unele interpretări eronate apărute în spaţiul public, TRM face următoarele precizări:

Suma menţionată de Curtea de Conturi ca depăşire a cheltuielilor aprobate pe unele articole de cheltuieli se referă, în cea mai mare parte (peste 8,8 milioane de lei), la uzura mijloacelor fixe — o categorie de cheltuieli care, potrivit normelor contabile, nu se planifică în bugetul anual. Acestea reprezintă o diminuare treptată a valorii echipamentelor, utilajelor şi altor bunuri aflate în proprietatea instituţiei, fără a presupune angajamente sau consum suplimentar de resurse financiare. Practic, este vorba despre procesul de amortizare a mijloacelor fixe existente, nu despre cheltuieli noi.



Alte peste 5,7 milioane de lei se referă la cotizaţiile internaţionale achitate de TRM. Din această sumă, 2,87 milioane de lei reprezintă plata către Uniunea Europeană de Radio şi Televiziune pentru acoperirea unor cheltuieli suportate de TRM la organizarea Summitului Comunităţii Politice Europene din 1 iunie 2023. Această sumă a fost transmisă TRM de Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene, în baza unui contract semnat la 22 decembrie 2023, iar banii au ajuns pe conturile Companiei abia la 26 decembrie 2023, fapt ce a făcut imposibilă aprobarea modificărilor bugetare până la sfârşitul anului. Alte 2,3 milioane de lei provin din contractul semnat cu UEFA pentru drepturile de difuzare a campionatelor europene şi celui naţional de fotbal, încheiat tot în luna decembrie 2023.



O altă parte a cheltuielilor peste limitele aprobate (2,8 milioane de lei) se referă la crearea provizioanelor pentru concedii de odihnă nefolosite, acumulate pe parcursul anilor precedenţi, inclusiv în perioada pandemiei COVID-19. Aceste provizioane nu au presupus cheltuirea efectivă a resurselor financiare. De asemenea, unele cheltuieli suplimentare au fost determinate de majorarea tarifelor la utilităţi, sau de recepţionarea facturilor fiscale în anul următor celui de gestiune.



În ceea ce priveşte constatarea Curţii de Conturi legată de repartizarea veniturilor din publicitate şi contracte comerciale, TRM precizează că aceste sume au fost distribuite în baza unui regulament intern aflat în vigoare şi anterior, care prevede recompensarea angajaţilor implicaţi direct în realizarea proiectelor respective — reporteri, prezentatori, tehnicieni, etc — pentru munca suplimentară sau sarcinile efectuate în afara fişei postului. În anul 2023 de de suplimente din activitatea comercială au beneficiat 103 angajaţi ai TRM, iar în 2024 - 111.



Referitor la observaţiile privind semnarea reciprocă a contractelor de muncă dintre preşedintele CSD şi directorul general al TRM, această situaţie s-a produs ca urmare a unui vid legislativ, care nu depinde de administraţia Companiei.

Ce ţine de interpretările legate de prevederile contractului individual de muncă al directorului general al TRM, acestea nu încalcă normele prevăzute în Codul Muncii.



IP Compania „Teleradio-Moldova” a luat act de raportul de audit al Curţii de Conturi pentru anii 2023–2024 şi menţionează că o parte dintre recomandări au fost deja îndeplinite, iar altele se află în proces de implementare. Administraţia instituţiei va continua să colaboreze cu autorităţile competente pentru a corecta eventualele neconformităţi şi pentru a consolida transparenţa şi buna gestiune financiară a Companiei.



TRM reafirmă angajamentul său ferm pentru o administrare corectă, transparentă şi responsabilă a fondurilor publice şi respinge orice interpretare eronată care ar putea crea o imagine falsă asupra activităţii sale financiare.