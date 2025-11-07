Ştiri / Comunicate TRM
07 Noi. 2025 / 17:09
TRM dă start înscrierilor pentru Selecţia Naţională Eurovision Moldova 2026
Compania „Teleradio-Moldova” anunţă deschiderea perioadei de înscriere pentru selectarea reprezentantului Moldovei la Eurovision Song Contest 2026. Dosarele pot fi depuse în perioada 7 noiembrie - 7 decembrie 2025.
Selecţia Naţională va avea loc în 3 etape: examinarea dosarelor, audierile live şi Finala Naţională. Creaţiile muzicale trebuie să fie originale, să nu depăşească durata de 3 minute şi să nu fi fost publicate înainte de 1 septembrie 2025.
Conţinutul dosarului de participare şi regulamentul complet al Selecţiei Naţionale pot fi consultate pe site-ul eurovision.md
Înscrierile se fac prin formularul
de pe site-ul eurovision.md.
Reamintim că, în premieră, TRM a desemnat 2 producători oficiali ai concursului - Serghei Orlov şi Roman Burlaca, care vor coordona procesul de selecţie, evaluând piesele înscrise şi stabilind lista finaliştilor. Ulterior, producătorii vor ghida participanţii în procesul de pregătire pentru Finala Naţională şi etapa internaţională de anul viitor.
Cea de-a 70-a ediţie a Eurovision Song Contest va fi organizată la Viena, Austria. Cele două semifinale vor avea loc pe 12 şi 14 mai, iar finala concursului este programată pentru data de 16 mai.
Republica Moldova va participa pentru a 20-a oară la competiţia internaţională. Cel mai bun rezultat al Moldovei la Eurovision a fost în anul 2017, atunci când trupa SunStroke Project a obţinut locul 3, cu piesa „Hey mamma”.
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