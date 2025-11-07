Ştiri

TRM dă start înscrierilor pentru Selecţia Naţională Eurovision Moldova 2026

Sursa imaginii:

Ştiri / Comunicate TRM

07 Noi. 2025 / 17:09

TRM dă start înscrierilor pentru Selecţia Naţională Eurovision Moldova 2026

Compania „Teleradio-Moldova” anunţă deschiderea perioadei de înscriere pentru selectarea reprezentantului Moldovei la Eurovision Song Contest 2026. Dosarele pot fi depuse în perioada 7 noiembrie - 7 decembrie 2025.

Selecţia Naţională va avea loc în 3 etape: examinarea dosarelor, audierile live şi Finala Naţională. Creaţiile muzicale trebuie să fie originale, să nu depăşească durata de 3 minute şi să nu fi fost publicate înainte de 1 septembrie 2025.

Conţinutul dosarului de participare şi regulamentul complet al Selecţiei Naţionale pot fi consultate pe site-ul eurovision.md

Înscrierile se fac prin formularul de pe site-ul eurovision.md.

Reamintim că, în premieră, TRM a desemnat 2 producători oficiali ai concursului - Serghei Orlov şi Roman Burlaca, care vor coordona procesul de selecţie, evaluând piesele înscrise şi stabilind lista finaliştilor. Ulterior, producătorii vor ghida participanţii în procesul de pregătire pentru Finala Naţională şi etapa internaţională de anul viitor.

Cea de-a 70-a ediţie a Eurovision Song Contest va fi organizată la Viena, Austria. Cele două semifinale vor avea loc pe 12 şi 14 mai, iar finala concursului este programată pentru data de 16 mai. 

Republica Moldova va participa pentru a 20-a oară la competiţia internaţională. Cel mai bun rezultat al Moldovei la Eurovision a fost în anul 2017, atunci când trupa SunStroke Project a obţinut locul 3, cu piesa „Hey mamma”.
 

Comentarii

Ultimele Ştiri

ADVERTORIAL | Zdrobitor manual sau electric: care este diferenţa dintre ele

Ştiri / Advertorial

26 Aug. 2026 / 15:02

ADVERTORIAL | Zdrobitor manual sau electric: care este diferenţa dintre ele

ADVERTORIAL | Evacuator EVAX Chişinău: Cum alegi serviciul potrivit?

Ştiri / Advertorial

17 Aug. 2026 / 11:24

ADVERTORIAL | Evacuator EVAX Chişinău: Cum alegi serviciul potrivit?

ADVERTORIAL | Role cu sau fără frână pentru copii - când contează cu adevărat

Ştiri / Advertorial

03 Aug. 2026 / 15:25

ADVERTORIAL | Role cu sau fără frână pentru copii - când contează cu adevărat

ADVERTORIAL | De ce este important solul, pe înţelesul copiilor

Ştiri / Advertorial

02 Apr. 2026 / 13:59

ADVERTORIAL | De ce este important solul, pe înţelesul copiilor

ADVERTORIAL | Zbor.md – partenerul tău de încredere în lumea biletelor de avion ieftine

Ştiri / Advertorial

09 Mar. 2026 / 10:25

ADVERTORIAL | Zbor.md – partenerul tău de încredere în lumea biletelor de avion ieftine

ADVERTORIAL | Profesia de SEO Specialist a devenit oficială în Republica Moldova: cod CORM 251316

Ştiri / Advertorial

05 Feb. 2026 / 13:47

ADVERTORIAL | Profesia de SEO Specialist a devenit oficială în Republica Moldova: cod CORM 251316

ADVERTORIAL // De ce în curând nu îţi vei mai putea instala panouri solare în Republica Moldova?

Ştiri / Advertorial

10 Dec. 2025 / 13:17

ADVERTORIAL // De ce în curând nu îţi vei mai putea instala panouri solare în Republica Moldova?

ADVERTORIAL // Cu suportul financiar al Uniunii Europene în Republica Moldova au fost deschise 16 spălătorii sociale

Ştiri / Advertorial

18 Noi. 2025 / 16:07

ADVERTORIAL // Cu suportul financiar al Uniunii Europene în Republica Moldova au fost deschise 16 spălătorii sociale

Vezi arhiva