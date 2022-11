Sursa imaginii: Postat de: Carolina Străjescu

Cineaştii s-au reunit pentru a marca 70 de ani de la fondarea studioului „Moldova-Film”

Prilej de revederi şi totalizări pentru cineaştii din Republica Moldova. S-au reunit astăzi pentru a marca 70 de ani de la fondarea studioului „Moldova-Film” şi 60 de ani de activitate a Uniunii Cineaştilor din Republica Moldova. Festivităţile consacrate dublei sărbători au continuat cu Congresul cineaştilor. În calitate de Preşedinte al breslei a fost reales în unanimitate Virgiliu Mărgineanu.

„Au venit cu drag toţi cineaştii să ne amintim. Cel mai important este că am creat, am reuşit în condiţii mai bune sau mai puţin bune dar pînă la urmă s-a făcut film”, a declarat preşedintele Uniunii Cineaştilor, Virgiliu Mărgineanu.



Secvenţele din filmele de altă dată le-au trezit amintiri veteranilor.



„La studioul „Moldova-Film” documentarele Fântâna şi Piatră au fost interzise pe urma a fost apreciat, pe urmă iar interzise”.



„Cred ca fiecare film este un prilej de a privi înapoi şi de a privi înainte cum vom găsi expresie cinematografică tentativelor noastre de a rămâne cu demnitate, curaj şi capacitatea de a ne înscrie istoria modernă”, spune cineastul Mihai Poiată.



Arta filmului a avut un rol decisiv în creaţia compozitorului Eugen Doga.



„Eu mă prezint în lume anume în calitate de cineast, datorită filmului eu am apărut în calitate de compozitor. Filmul este o părticică esenţială din mine”, spune compozitorul Eugen Doga.



„Prea puţină atenţie se acordă acestei arte care este foarte importantă”, a menţionat cineastul Dumitru Olărescu.



„La cei 70 de ani pe care-i împlineşte studioul Moldova-film noi trebuie să găsim posibilitatea să dăm o perspectiva de dezvoltare a producţiei cinematografice în Republica Moldova bazată şi pe noi tehnologii cinematografice”, a declarat ministrul Culturii Sergiu Prodan.



„-Are continuitate arta cinematografică în Republica Moldova? – Cu siguranţă că DA, acum este o înflorire după părerea mea”, a spus cineasta Daniela Miron.



Studioul „Moldova-Film" a devenit cunoscut în lumea întreagă şi aceasta datorită, în mare parte, a cineaştilor anilor '60. În prezent, în cadrul unui proiect finanţat de UE, Studioul "Moldova-Film" digitalizează filmele care se păstrează în fondurile instituţiei.