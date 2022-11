Sursa imaginii: Postat de: Bogdan Nigai

Share Tweet Share

Regizorul Emil Loteanu a fost comemorat la Chişinău (VIDEO)

Pe lângă produse locale, chişinăuienii au avut în această duminică parte şi de un concert live, în cadrul unui târg desfăşurat în capitală. Pentru că luni, 6 noiembrie, Emil Loteanu ar fi împlinit 86 de ani, iubitorii de produse autentice au organizat un concert, care a readus în memoria publicului secvenţe din renumitele filme ale faimosului regizor şi scenarist moldovean, informează Moldova 1.



Majoritatea dintre cei care au fost prezenţi la eveniment sunt familiarizaţi cu lucrările maestrului Emil Loteanu.



„A regizat multe filme moldoveneşti care au fost premiate la nivel internaţional. Sunt o bijuterie a culturii noastre naţionale. În acelaşi timp facem cunoştinţă copiilor noştri”.

„Sunt şi eu din domeniu cinematografiei din Ucraina. Îl respect mult pe Emil Loteanu. În copilărie am privit filmele lui”.

„Mă bucur că tinerii încearcă să facă asta, e o cultură până la urmă.

„Ne mândrim cu trecutul nostru. Ar trebui ca tânăra generaţie să preţuiască adevăratele valori ale neamului”.



Pe o notă lirică, ansamblul „Dolneanca” a delectat publicul cu crâmpeie muzicale din filmele clasice ale lui Emil Loteanu.



„Am o atracţie foarte mare faţă de marele regizor, Dumnezeul să îl ierte, Emil Loteanu. Noi cu verişorul meu am hotărât că în fiecare an să îl comemorăm, să îl pomenim şi să îl aducem mai aproape de lume”, a menţionat muzicianul Ştefan Agafiţa.



„A fost atât de feeric, atât de inedit pentru un oraş ca să apară în mijlocul oamenilor un ansamblu, o muzică. Această atmosferă vrem să o perpetuăm”, a remarcat organizatoarea evenimentului, Stela Ababii.



Evenimentul de comemorare a regizorului Emil Loteanu, în cadrul târgului Ecolocal, este la cea de-a doua ediţie.