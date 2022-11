Sursa imaginii: Postat de: Carolina Străjescu

Expoziţia ”Republica Moldova prezintă” s-a deschis la Iaşi

Circa 70 de antreprenori din ţara noastră îşi expun produsele şi serviciile la Expoziţia „Republica Moldova prezintă” la Iaşi, România, în perioada 11-13 noiembrie, transmite MOLDPRES.

Potrivit preşedintelui Camerei de Comerţ şi Industrie a Republicii Moldova, Sergiu Harea, evenimentul are drept scop contribuirea la dezvoltarea, promovarea şi consolidarea relaţiilor economice şi comerciale dintre Moldova şi România, precum şi la încurajarea competitivităţii produselor şi serviciilor, prin crearea unei platforme de discuţii şi prezentarea oportunităţilor de cooperare.



„După o pauză de doi ani, ne reîntoarcem la Iaşi, de data aceasta mult mai dornici de a prezenta pieţei române produsele şi serviciile moldoveneşti, de o calitate mult mai înaltă şi mai competitive. Prezenţa unui număr impunător al companiilor moldoveneşti participante la expoziţie este o dovadă în plus a bunelor relaţii de vecinătate ce leagă R. Moldova şi România”, a declarat Harea.



Prezent la eveniment, primarul municipiului Iaşi, Mihai Chirica, a spus că relaţiile economice dintre firmele din Iaşi şi cele din Republica Moldova au devenit tot mai strânse cu fiecare an. „Traversăm vremuri dificile în care supercriza ce s-a abătut asupra lumii nu poate fi învinsă decât prin colaborare, responsabilitate şi sprijin reciproc. Pentru mine, Prutul nu mai este demult o graniţă ci un râu care uneşte şi reface legături de suflet, construind totodată punţi economice. Am convingerea că evenimente precum „Republica Moldova prezintă” demonstrează câtă nevoie avem unii de ceilalţi pentru a ne face viaţa mai bună”, a relevat edilul ieşean.



Expoziţia „Republica Moldova prezintă” este o proiectare a expoziţiei naţionale „Fabricat în Moldova”, desfăşurată în fiecare început de an la Chişinău. Expoziţia „Republica Moldova prezintă” a cucerit pentru prima dată piaţa din Iaşi în noiembrie 2016, ulterior pe cele din Ploieşti, Braşov, Baia Mare.