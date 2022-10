Piaţa imobiliară: Apartamentele din Chişinău s-au scumpit (VIDEO)

„În 2020 - 2021 am avut o prea bruscă creşterea a preţurilor şi a speriat oamenii, plus în acest an au mai apărut încă doi factori nedoriţi: războiul din Ucraina care tot a descurajat oamenii şi doi - preţul la ipotecă şi condiţiile de creditare prin ipotecă au devenit cu mult, cu mult mai drastice şi populaţia se creditează în acest an cu mult mai slab decât a făcut-o în precedenţii doi ani”, a declarat Veaceslav Ioniţă, expert economic.

Potrivit agenţilor imobiliari, în octombrie preţul unui metru pătrat de spaţiu locativ a crescut cu aproape 30 de euro faţă de luna precedentă. La Chişinău acesta oscilează între 920 şi 1200 de euro. În present, oferta depăşeşte cererea de pe piaţă. Cu toate acestea, imobilele cu oferte atractive îşi găsesc uneori cumpărătorii şi în 2-3 ore.

„Cele mai solicitate sunt aprtamentele cu metraje mici cu o cameră şi două, bineînţeles dacă gasim în blocuri noi pentru că nu se cam găsesc, că acum nu prea avem construcţii noi, asta înseamnă că ne aşteaptă o creştere de preţuri. Dacă vorbim de blocuri noi, sunt oferte începând de la 920-930 de euro m2, dacă vorbim de case în blocuri vechi, la moment cererea este de cca 1000-1200 de euro”, a declarat Eugeniu Ţurcanu, director de vânzări, companie imobiliară.

Veniturile modeste şi cheltuielile în continuă creştere îi fac pe tot mai mulţi moldoveni să nu îşi poată permite cumpărarea unei locuinţe.

VOX: „Cu părere de rău nu ne putem permite, dar ne dorim foarte mult, având trei copii. Ne dorim să avem al nostru, dar e foarte scump”.

VOX: „Inflaţia puternică, de aceea eu cred că acum oamenii se gândesc cum să supraveţuiescă iarna, să achite comunalele, procurarea unui apartament e pe locul doi”.

VOX: „Da, desigur, ne dorim, dar cu salariile din Moldova nu poti să-ţi permiţi apartament, doar peste hotare de dus”.

VOX: „Aş dori să-mi cumpăr un apartament, dar nu în Republica Moldova, pentru că mi-e frică de război. Eu locuiesc în SUA.

Numărul de imobile cumpărate prin credit ipotecar de la începutul anului curent este cu 30 la sută mai mic faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut. În 2021 în Republica Moldova au fost vândute circa 30 de mii de locuinţe, un record absolut al ultimilor 30 de ani. 80% din tranzacţiile imobiliare din ţară sunt înregistate în municipiul Chişinău.