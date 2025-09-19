EXPRES MUZICAL din 1 septembrie 2025, cu Adrian Graur

Expres muzical Express muzical – o emisiune difuzată în transmisiune directă despre cele mai importante evenimente ale muzicii, realizată de El Radu, Gabriela Ştirbu, Victor Balaniuc, Mariana Langa, Adrian Graur. Emisiunea conţine informaţii despre recentele lansări de albumuri şi piese muzicale. În studio sunt invitaţi compozitori, interpreţi, muzicologi din ţară, dar şi de peste hotare. Express muzical poate fi audiată de luni până vineri la Radio Moldova Muzical şi pe TRM.MD, începând cu ora 9:00. Durata emisiunii este de 120 de minute. Informaţii de contact: /22/ 406 851, /22/ 406 856.