EXPRES MUZICAL din 12 august 2026 cu Adrian Graur
EXPRES MUZICAL din 12 august 2026 cu Adrian Graur

Expres muzical

Express muzical – o emisiune difuzată în transmisiune directă despre cele mai importante evenimente ale muzicii, realizată de El Radu, Gabriela Ştirbu, Victor Balaniuc, Mariana Langa, Adrian Graur. Emisiunea conţine informaţii despre recentele lansări de albumuri şi piese muzicale. În studio sunt invitaţi compozitori, interpreţi, muzicologi din ţară, dar şi de peste hotare. Express muzical poate fi audiată de luni până vineri la Radio Moldova Muzical şi pe TRM.MD, începând cu ora 9:00. Durata emisiunii este de 120 de minute. Informaţii de contact: /22/ 406 851, /22/ 406 856.           

  • Arhiva Emisiunii

EXPRES MUZICAL din 13 august 2026 cu Adrian Graur

Expres muzical

13 Aug. 2026 / 09:00

EXPRES MUZICAL din 13 august 2026 cu Adrian Graur

EXPRES MUZICAL din 12 august 2026 cu Adrian Graur

Expres muzical

12 Aug. 2026 / 09:00

EXPRES MUZICAL din 12 august 2026 cu Adrian Graur

EXPRES MUZICAL din 11 august 2026 cu Adrian Graur

Expres muzical

11 Aug. 2026 / 09:00

EXPRES MUZICAL din 11 august 2026 cu Adrian Graur

EXPRES MUZICAL din 10 august 2026 cu Radu Canţer

Expres muzical

10 Aug. 2026 / 09:00

EXPRES MUZICAL din 10 august 2026 cu Radu Canţer

EXPRES MUZICAL din 7 august 2026 cu EL Radu

Expres muzical

07 Aug. 2026 / 09:00

EXPRES MUZICAL din 7 august 2026 cu EL Radu

EXPRES MUZICAL din 6 august 2026 cu Adrian Graur

Expres muzical

06 Aug. 2026 / 09:00

EXPRES MUZICAL din 6 august 2026 cu Adrian Graur

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Prezentatori

El Radu

Express Muzical

Prezentatori

Silvia Zagoreanu

Din tradiţii strămoşeşti

Prezentatori

Cristina Galbici

Express Muzical

Prezentatori

Angela Rudenco

O melodie pentru tine

Prezentatori

Filip Rudenco

Meloritm Duminical

Prezentatori

Veta Ghimpu-Munteanu

O melodie pentru tine

Prezentatori

Cezara

Vineri seara cu Cezara

Prezentatori

Mariana Langa

O seară la operă

Prezentatori

Gabriela Ştirbu

Expres Muzical

Prezentatori

Adrian Graur

Expres Muzical

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