Atacurile de ieri au lăsat oraşul Kiev fără apă şi curent electric

Trupele ruseşti au lansat, ieri, atacuri masive cu rachete asupra principalelor oraşe din Ucraina şi asupra reţelei energetice. Toate centralele au fost oprite, din cauza avariilor provocate de bombe. În Kiev, patru oameni au murit şi 34 au fost răniţi, printre care şi cinci copii. 80% din oraş a rămas fără apă şi curent electric. Oficialii ucraineni spun că Rusia a lansat 70 de rachete de croazieră de pe nave aflate în Marea Neagră şi Marea Caspică şi de pe un bombardier TU-95, relatează Moldova 1.

Întreruperile de curent electric au devenit o nouă normalitate pentru milioane de oameni, iar bombardamentele de ieri i-au lăsat şi fără apă. Oleksii Kolpachov un locuitor al Kievului susţine că în momentul atacurilor se afla în staţia de metrou.



„Ieşeam deja din metrou şi când urcam pe scara rulantă, am auzit o explozie, iar curentul electric s-a oprit. Când am ieşit din metrou, era o coloană de fum. Am ajuns acolo, poliţia era la faţa locului şi nu i-a lăsat pe oameni să intre. E straşnic ce se întâmplă aici", spune Oleksii Kolpachov, locuitor al oraşului Kiev.



„Eram acolo. Am auzit zgomot ciudat. Am crezut că este un avion de luptă. Şi după câteva momente a avut loc o explozie".



Volodimir Zelenski a cerut Consiliului de Securitate al Naţiunilor Unite să oprească Rusia. Distrugerea reţelei energetice a Ucrainei este o crimă împotriva umanităţii, a spus liderul de la Kiev. Consiliul de Securitate al ONU este însă lipsit de putere, atâta vreme cât Rusia, membru permanent, are drept de VETO.



„Ruşii au tras cu peste 70 de rachete. Când temperaturile sunt sub zero afară şi milioane de oameni rămân fără electricitate, căldură şi apă din cauza rachetelor ruseşti care lovesc instalaţiile energetice, aceasta este, evident, o crimă împotriva umanităţii. Lumea nu poate fi ţinută ostatică de un terorist internaţional.



Teroarea rusă a dus la o pană de curent - şi nu numai în Ucraina. S-a stins lumina şi în Republica Moldova. Avem nevoie de deciziile voastre! Vă rog, cu stăruinţă să luaţi măsuri concrete pentru a proteja umanitatea şi viaţa!", a menţionat Volodimir Zelenski, preşedintele Ucrainei.



Treizeci şi şase de persoane s-au întors în Ucraina miercuri, în cadrul unui schimb de prizonieri cu Rusia, potrivit Biroului Apărătorului Public ucrainean. Autorităţile spun că printre militari se numără apărătorii Azovstal, precum şi membri ai gărzii naţionale capturaţi în primele zile ale invaziei ruse, la Centrala Nucleară de la Cernobîl.



Cancelarul german, Olaf Scholz a condamnat miercuri bombardamentele forţelor ruse asupra infrastructurii civile din Ucraina, argumentând că şansele Rusiei de a câştiga pe câmpul de luptă au dispărut. Oficialul german a mai declarat că preşedintele rus, Vladimir Putin demonstrează încă o dată cât de nemilos continuă acest război.