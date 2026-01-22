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Concertul simfonic „De la vis la scenă”, la Radio Moldova Muzical

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Postat de: Golban Ionela

Ştiri / Radio Moldova Muzical Promo

22 Ian. 2026 / 10:18

Concertul simfonic „De la vis la scenă”, la Radio Moldova Muzical

Radio Moldova Muzical, va transmite, în direct, de la Palatul Republicii din capitală, concertul susţinut de Orchestra Simfonică a Filarmonicii Naţionale „Serghei Lunchevici” (director artistic şi prim-dirijor Mihail Agafiţa), cu participarea tinerilor muzicieni Cătălin Advahov, Ana-Maria Advahov şi Darius-Isaac Lungu, elev al Colegiului Naţional de Artă „George Apostu” din Bacău (România).

În program: Serghei Prokofiev – Concertul pentru vioară şi orchestră nr. 2 în sol minor, op. 63; Pablo de Sarasate – „Navarra” pentru două viori şi orchestră, op. 33; Serghei Rahmaninov – Concertul pentru pian şi orchestră nr. 2 în do minor, op. 18.

 

Ascultaţi concertul pe trm.md joi, 22 ianuarie, începând cu ora 18:30.

 

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