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Postat de: Golban Ionela
Ştiri / Radio Moldova Muzical Promo
22 Ian. 2026 / 10:18
Concertul simfonic „De la vis la scenă”, la Radio Moldova Muzical
Radio Moldova Muzical, va transmite, în direct, de la Palatul Republicii din capitală, concertul susţinut de Orchestra Simfonică a Filarmonicii Naţionale „Serghei Lunchevici” (director artistic şi prim-dirijor Mihail Agafiţa), cu participarea tinerilor muzicieni Cătălin Advahov, Ana-Maria Advahov şi Darius-Isaac Lungu, elev al Colegiului Naţional de Artă „George Apostu” din Bacău (România).
În program: Serghei Prokofiev – Concertul pentru vioară şi orchestră nr. 2 în sol minor, op. 63; Pablo de Sarasate – „Navarra” pentru două viori şi orchestră, op. 33; Serghei Rahmaninov – Concertul pentru pian şi orchestră nr. 2 în do minor, op. 18.
Ascultaţi concertul pe trm.md joi, 22 ianuarie, începând cu ora 18:30.
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