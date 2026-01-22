Sursa imaginii: Postat de: Golban Ionela

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Concertul simfonic „De la vis la scenă”, la Radio Moldova Muzical

Radio Moldova Muzical, va transmite, în direct, de la Palatul Republicii din capitală, concertul susţinut de Orchestra Simfonică a Filarmonicii Naţionale „Serghei Lunchevici” (director artistic şi prim-dirijor Mihail Agafiţa), cu participarea tinerilor muzicieni Cătălin Advahov, Ana-Maria Advahov şi Darius-Isaac Lungu, elev al Colegiului Naţional de Artă „George Apostu” din Bacău (România).