Sursa imaginii: Postat de: Golban Ionela

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Finala Naţională Eurovision, în direct la RMM

Sâmbătă, 17 ianuarie, începând cu ora 19:00, Radio Moldova Muzical, va transmite, în direct, Concursul Muzical Eurovision 2026.

Şaisprezece artişti vor concura în Finala Naţională Eurovision 2026. Aceştia au fost selectaţi, pe 16 decembrie, în urma audiţiilor live, organizate în cadrul Selecţiei Naţionale Eurovision 2026.



Fiţi alături de Radio Moldova Muzical pentru o seară de memorabilă.