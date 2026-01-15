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Postat de: Golban Ionela
Ştiri / Radio Moldova Muzical Promo
15 Ian. 2026 / 11:51
Finala Naţională Eurovision, în direct la RMM
Sâmbătă, 17 ianuarie, începând cu ora 19:00, Radio Moldova Muzical, va transmite, în direct, Concursul Muzical Eurovision 2026.
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