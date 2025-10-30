Radio Moldova Muzical - 17 ani

Radio Moldova Muzical este un canal cultural-informaţional pentru melomanii de toate vârstele, inclusiv pentru specialiştii în domeniu. Aici descoperiţi valorile autentice ale artei muzicale: muzică vocală, vocal-instrumentală, academică şi contemporană, folclorică, preponderent jazz vocal şi muzică clasică instrumentală de toate sub-genurile şi derivatele stilistice. Întregul program e „pigmentat” cu rubrici cu un conţinut relevant şi edificatoriu pentru grupul ţintă.

Moldova Muzical este, de fapt, soluţia noastră de culturalizare a publicului ascultator, educarea estetică, distrarea lui.



Necesitatea deschiderii canalului RMM a fost dictată şi de caracterul public al difuzorului manifestat în emisiunile lui prin mesajul cultural şi implicit muzical ca o soluţie de educare a publicului ascultător, instruirea lui estetică, culturalizarea, promovarea valorilor naţionale şi internaţionale prin intermediul mijloacelor specifice radioului

MISIUNE: informarea, educarea, formarea culturii muzicale, distrarea publicului ascultător prin intermediul unei game diverse de emisiuni, programe muzicale şi transmisiuni din sălile de concert.

RMM difuzează emisiuni şi programe de popularizare a celor mai valoroase creaţii muzicale naţionale şi universale de diferite genuri şi stiluri derivate, conform contentului clasic&jazz and more, oferind totodată publicului meloman şi specialiştilor în domeniu, posibilitatea de a se familiariza cu viaţa muzicală a ţării şi a lumii. RMM menţine şi dezvoltă constant relaţia sa cu publicul ascultător, care e informat prompt despre evenimentele muzicale, ce au derulează pe parcursul anului 2024, nu doar prin intermediul site-ului www.trm.md (nemijlocit şi cu concursul colegilor de la Departamentul Multimedia), dar şi a reţelelor de socializare, inclusiv a paginilor „Radio Moldova Muzical” de pe Facebook şi Youtube.

Prin intermediul schimbului de programe cu UERT sunt preluate şi procesate circa 250 de concerte pentru programele muzicale din grila RMA şi RMM, dintre care 234 sunt difuzate: „Europa muzicală” (176), „Jazz Forum” (58).

Transmitem tradiţional Concertului de Anul Nou susţinut de Orchestra Simfonică vieneză, din Grand Hall, Musikverein, Viena, transmisiune preluată de la televiziunea austriacă şi TV Moldova 1 prin reţeaua UERT.

Radio Moldova participă an de an la Proiectele anuale UERT: „EBU Folk Music Spring and Easter Project şi ”EBU Christmas & New Year Folk Music Project”

Pentru UERT sunt procesate şi oferite circa 23 concerte înregistrate în sălile de concert din Republica Moldova.

- Doar la RMM aveţi posibilitatea să audiaţi cele mai importante spectacole muzicale (înregistrări şi transmisiuni live) ce au loc în sălile de concert din ţară şi din întreaga lume.

Canalul RMM colaborează intens cu instituţiile concertistice din ţară Sala cu Orgă, Filarmonica Naţională Serghei Lunchevici, OCI Moldova-Concert Nicolae Sulac, Palatul Republicii, Centrul Naţional de Conservare şi Promovare a Patrimoniului Cultural Imaterial, Teatrul de operă şi balet Maria Bieşu etc., mediatizând în programele sale cele mai importante evenimente culturale, festivaluri şi concursuri naţionale şi internaţionale, difuzând, totdată cele mai remarcabile concerte înregistrate în sălile de concerte din ţară: cinci ediţii săptămânal MOLDOVA MUZICALĂ, dintre care 2 în direct, în funcţie de agenda curentă.