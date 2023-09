„Acasă şi în lume”: Rareş Prisacariu şi mama sa Gina, impresii despre călătoria la Chişinău

Era atât de neobişnuit, ca un copil, de nici opt ani, sa asiste cu multă răbdare, cu mult stoicism şi interes la prezentarea discursurilor academice în Sala Azurie a Academiei de Ştiinţe a Moldovei în cadrul evenimentului organizat împreună cu Academia Română pe 31 august.



Lui Rareş Prisacariu i-a fost încredinţată şi tăierea panglicii la inaugurarea „Sălii Eugen Simion” din incinta Centrului Academic Internaţional „Minai Eminescu” în cea de-a doua zi a Congresului Mondial al Eminescologilor, ediţia a XII-a.„Sunt onorat sa fiu alături de mari personalităţi ale culturii noastre şi am prezentat cât de important este pentru noi, copiii, să fim o generaţie cu dragoste de limba maternă”, mărturiseşte Rareş.



Rareş Prisacariu are şapte ani şi este din Botoşani. Copilul are o capacitate excepţională de memorare, recită din Eminescu, dar şi proză sau monologuri şi dă adevărate lecţii de patriotism. Este pasionat de lectură, a citit până acum peste 200 de cărţi, dar, în aceeaşi măsură, îi place actoria pe care o studiază la Şcoala Populară de Artă din Botoşani. Spune că, atunci când va fi mare, vrea să fie „actor popular, naţional şi internaţional“.



Pe Rareş şi pe mama sa Gina Prisăcariu îi puteţi asculta duminică, 3 septembrie, la Radio Moldova în cadrul emisiunii „Acasă şi în lume”, cu începere de la ora 11:05, într-un dialog realizat de Larisa Verdeş.