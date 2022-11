Sursa imaginii: Postat de: Carolina Străjescu

Centrul social "Revenire" din Soroca, luat cu asalt odată cu răcirea timpului (VIDEO)

Odată cu răcirea vremii, oamenii care nu au un loc de trai sunt în căutare de adăpost şi mâncare caldă. Primăria municipiului Soroca le vine în ajutor şi le oferă asistenţă medicală, psihologică şi lucruri de primă necesitate. În aceste zile, Centrul social "Revenire", pentru persoanele aflate în situaţii de risc, din localitate, a fost luat cu asalt. Acum în instituţie sunt găzduite şapte persoane.



Ion Ungureanu are 58 de ani şi a rămas recent pe drumuri, după ce casa în care a locuit din satul Dărcăuţi s-a dărâmat. A fost salvat de la îngheţ de către asistenţa socială care l-a adus la Centrul pentru găzduirea persoanelor fără adăpost.



„Am ajuns in situatia dată că casa se risipeşte şi n-am unde trăi. Am ajuns aici că m-a adus asistenta socială”, spune Ion Ungureanu.



În situatia lui Ion sunt şi ceilalţi beneficiari care sunt găzduiţi în instituţie.



„Iarnă n-am unde mă duce, aici îi cald şi ne hrăneşte de 3 ori pe zi”, spune Veaceslav Oceriodnîi.



Centrul pentru găzduirea persoanelor fără adăpost activează doar 6 luni pe an. Aici, cei care nu au un acoperiş deasupra capului primesc hrană şi li se procură produse de igienă personală din bani alocaţi de Primăria municipiului Soroca.



„Fiecare beneficiar are povestea lui de viaţă că n-are unde sta, cine îngriji de ei şi îs nevoiţi să vină la centrul Revenire noi îi asigurăm cu tot ce îi posibil, plasamente, leacuri le aducem, cărţi de citit, au ocupaţii”, spune Igor Stratulat.



De serviciile Centrului beneficiază persoane care nu au o sursă de existenţă, nu au un loc permanent de trai, un lucru stabil, şi nici posibilitatea de a închiria o locuinţă.