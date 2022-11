Sursa imaginii: Postat de: Carolina Străjescu

Târg de caritate „Dăruieşte cu Căldură", la Soroca (VIDEO)

Palatul de cultură din municipiul Soroca a găzduit astăzi Campania "Dăruieşte cu Căldură", iniţiată de către Direcţia de învăţământ şi Consiliul raional al părinţilor. Copii din aproape 400 de familii nevoiaşe au primit haine şi încălţăminte ca sa aibă ce îmbrăca în sezonul rece. Unii s-au ales şi cu jucării, relatează Moldova 1.



La târgul de caritate au venit părinţi însoţiţi de copii. Unii au luat hăinuţe, alţii încălţăminte, iar cei mai mici căutau jucării. Pentru mulţi dintre ei toate aceste lucruri le vor fi de mare folos în prag de iarnă. Părinţii sunt mulţumiţi că vor avea cu ce îşi trimite copiii la şcoală ori grădiniţă.



„Am venit din satul Lugovoie cu copilaşii sa le aleg îmbrăcăminte şi încălţăminte şi mulţumim părinţilor care au putut să ne ajute”



„Eu sunt din Balint mi-am găsit o scurtă pantaloni şi îs bucuros sa am ce îmbrăca la şcoală”.



„Am venit sa găsesc aici ceva de îmbrăcat la iarnă”



„Ce ne-o dat Dumnezeu pentru copii am luat sa se schimbe pentru şcoală”



„Am venit sa iau îmbrăcăminte şi încălţăminte pentru 4 nepoţei”



Organizatorii campaniei de caritate sunt membri ai comitetelor părinteşti din şcolile din Soroca. Acţiunea vine în sprijinul cele aproape 400 de familii nevoiaşe din întregul raion.



„Împreună cu colegii mei din comitetul părintesc am adunat hăinuţe, jucării ceea ce am considerat că este nevoie pentru a face o sărbătoare de suflet pe vremurile triste”, spune membra comitetului părintesc, Elena Şoimu.



„În total avem 400 de familii cu mulţi copii ori monoparentale sau familii in situaţii dificile. Astăzi 100 au beneficiat de acest ajutor. Ne bucurăm că fiecare poate să-şi aleagă de ce are nevoie”, spune vicepreşedintele raionului Soroca, Svetlana Păunescu.



Campania de caritate "Dăruieşte cu Căldură" este organizată de către Direcţia învăţământ Soroca şi Consiliul raional al părinţilor. Evenimentul a ajuns la cea de-a treia ediţie.