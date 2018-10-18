În loc de EPILOG din 6 septembrie 2025

În loc de EPILOG Alege emisiunea „În loc de EPILOG” şi petrece sfârşitul de săptămână împreună cu noi! Nicoleta Pojoga vine în faţa microfonului şi la inima ta! Prinde împreună cu ea muzica bună, serile calde şi discuţiile despre interiorul omului. Te ducem noi dincolo de lumea în care trăim şi descoperim personalitatea umană cu toate subtilităţile ei. „Sunt în echipa de la Radio Moldova Tineret unde am posibilitatea să cresc şi să interacţionez cu tineri ca şi mine. Sunt o fire perseverentă şi curajoasă, care poate să îşi asume orice risc”, spune Nicoleta Pojoga, prezentatoarea emisiunii. Ascultă „În loc de EPILOG” şi fii aproape de noi şi de tine, sâmbătă şi duminică, de la ora 18:00 la 20:00 la Radio Moldova Tineret!