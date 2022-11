Avaria de la blocul energetic nr. 3 al „Termoelectrica”: A fost creat un grup de anchetă extern

„Este o anchetă internă la Termoelectrica care se derulează. Suplimentar, doamna prim-ministră a semnat o dispoziţie pentru crearea unui grup de anchetă extern care să analizeze şi să investigheze în decurs de 30 de zile toate detaliile acestui incident. Din ultima informaţie pe care am primit-o, deja s-a desfăcut acea turbină. Ultima estimare pe care am primit-o la Termoelectrica era vorba despre data de 20 decembrie. În această anchetă, care se face la moment este implicat şi SIS, care are exact acest mandat ca să vadă ce s-a întâmplat. Din câte cunosc şi Procuratura s-a autosesizat”, a menţionat Andrei Spînu.

Amintim la mijlocul lunii noiembrie generatorul de la blocul energetic 3 al Termoelectrica s-a defectat la doar câteva săptămâni după finalizarea lucrărilor de reparaţie capitală. Suma achitată pentru reparaţie a fost de peste 5 milioane de lei. Acest fapt a trezit mai multe critici atât în rândul politicienilor, experţilor cât şi a societăţii civile, or, în contextul situaţiei de criză energetică în care se află Republica Moldova s-a mizat pe energia electrică ce urma a fi generată de Termoelectrica.