Igor Dodon a fost eliberat din arest la domiciliu

Fostul preşedinte al Republicii Moldova, Igor Dodon, învinuit de comiterea infracţiunii de corupere pasivă şi organizarea şi acceptarea finanţării partidului politic din partea unei organizaţii criminale, a fost eliberat din arest la domiciliu. Decizia a fost luată astăzi de magistraţii Judecătoriei Curţii Supreme de Justiţie.

„Prima victorie o avem, am fost eliberat din arest la domiciliu. Lupta continuă şi noi avem pentru ce ne lupta. Mulţumesc pentru susţinerea voastră”, a spus Igor Dodon.



Potrivit deciziei judecătorilor, Igor Dodon, are interdicţia de a părăsi ţara în următoarele 60 de zile. Hotărârea va intra în vigoare duminică, 20 noiembrie.



Contactat de Moldova 1, procurorul Petru Iarmaliuc a spus ca decizia nu poate fi contestată. Acuzatorul, însă, va solicita instanţei să fie organizate mai multe şedinţe de judecată, astfel încât procesul penal să se încheie cât mai repede posibil.



„Noi am prezentat date şi informaţii suplimentare pe lângă cele care se află în cauză penală care demonstrează necesitatea prelungirii măsurii preventive sub formă de arest la domiciliu. În viziunea noastră sunt probe suficiente care confirmă acuzaţiile inculpatului Dodon Igor”, a menţionat procurorul.





Fostul şef de stat a fost reţinut pe 24 mai fiind bănuit de corupere pasivă, acceptarea finanţării partidului politic de către o organizaţie criminală, trădare de patrie şi îmbogăţire ilicită. El a pledat nevinovat.