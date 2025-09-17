Ceasul Deşteptător Dimineaţa de la Radio Moldova Tineret vine cu energia lui Victor Gandrabur! Emisiunea „Ceasul Deşteptător” te conectează la realitate şi-ţi dă posibilitatea să asculţi viziunea şi părerile tinerilor vis-a vis de probleme, fenomene şi schimbări în societate, în cadrul rubricii „Voxul Tinerilor”. Pe parcursul celor trei ore de emisie, prinzi şi ritmul muzicii de TOP, te ţinem aproape de evenimentele culturale şi de lumea tinerilor din ţara noastră. Trezeşte-te cu noi şi cu emisiunea „Ceasul Deşteptător”. Victor Gandrabur te aşteaptă în fiecare zi de luni până vineri, de la 8:00 la 11:00 la Radio Moldova Tineret!