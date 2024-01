Sursa imaginii:

Share Tweet Share

Finaliştii Selecţiei Naţionale Eurovision 2024 au tras la sorţi ordinea în care vor evolua în Finala Naţională

Astăzi, 17 ianuarie 2024, IP Compania „Teleradio-Moldova” a organizat procedura de tragere la sorţi a ordinii în care vor evolua cei 11 concurenţi în cadrul Finalei Naţionale de pe 17 februarie.

Numărul de ordine a fost extras în mod individual de către participanţi sau de către reprezentanţii acestora, în cazul concurenţilor care nu au putut fi prezenţi.



Astfel, în urma tragerii la sorţi, iată care este numărul de ordine sub care vor evolua finaliştii:



1.Nicoleta Sava - „Bravo”

2. Valeria Pasha - „Anti-Princess”

3. Reghina Alexandrina - „Contrasens”

4. Julea Viola - „Light Up”

5. OL - „No Time No Space”

6. Sasha Letty - „DNA”

7. Natalia Barbu - „In the middle”

8.Y-Limit - „REVOLUTION”

9. Catalina Solomac - „Fever”

10. Victor Gulick - „Fever”

11. Iulia Teleucă - „Runaway”





Participanţii urmează să evolueze în Finala Naţională de pe 17 februarie, cu un show complet, care va include conceptul coregrafic şi costumele scenice. În cadrul Finalei, punctajul va fi oferit în proporţie de 50% de către juriu şi 50% de către telespectatori.



Concurentul care va acumula cel mai mare punctaj, va reprezenta Republica Moldova la Malmö, Suedia, unde se va desfăşura cea de-a 68-a ediţie a Eurovision Song Contest.