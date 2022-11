Sursa imaginii: Postat de: Carolina Străjescu

Share Tweet Share

O expoziţie de pictură, organizată la Ambasada SUA, în cadrul programului „Artă în Ambasade” (VIDEO)

„Artă în Ambasade" este genericul Programului de diplomaţie vizuală iniţiat de Departamentul de Stat al SUA şi implementat de cele 170 de reprezentanţe diplomatice din ale acestei ţări din întreaga lume. În scopul promovării limbajului internaţional al artei între diverse culturi, la reşedinţa Ambasadei SUA de la Chişinău a fost vernisată o expoziţie de lucrările realizate de valoroşi pictori de peste ocean.



„Proiectul este o simbioză dintre artă, diplomaţie şi cultură. Potrivit regulamentului, ambasadorii sunt cei care selectează lucrările care vor fi expuse la reşedinţele lor”.



„Noi, cu soţia suntem din statul Pennsylvania şi suntem bucuroşi că am reuşit să aducem şi să expunem la Reşedinţa noastră 21 de lucrări realizate de opt pictori din statul nostru”, a menţionat ambasadorul SUA, Kent D. Logsdon.



Cu acest prilej, la Chişinău a venit artista americană Reina 76, creaţia căreia reprezintă o evocare a rolului istoric al şării sale în promovarea libertăţii şi democraţiei.



„Trăind în Pennsylvania am înţeles cât de importante sunt pentru oameni valorile precum: Independenţa, Libertatea, apartenenţa la o comunitate. Aceste idei sunt redate şi prin lucrările mele. Cu acest mesaj am venit către publicul din Republica Moldova: să promoveze creativitatea indiferent de circumstanţele pe care le trăim”, spune Reina 76.



Mai multe despre rolul culturii în lumea de astăzi şi despre programul "Artă în Ambasade" aflaţi în ediţia de vineri a emisiunii "Purtătorii de cultură" de la Moldova 1.