Sursa imaginii: FIFA Postat de: Lina Lungu

Croaţia a urcat pe primul loc în grupa F

Selecţionata Croaţiei a dispus de reprezentativa Canadei cu 4-1 într-un meci al grupei F al Mondialului, jucat pe Khalifa International Stadium din oraşul Ar-Rayyan.

Nord-americanii au marcat prin Alphonso Davies în minutul 2. A fost primul gol al Canadei la turneul final al unui Campionatul Mondial. Croaţii şi-au revenit şi, până la pauză, au întors scorul. Andrej Kramaric şi Marko Livaja au înscris câte o dată. În repriza secundă, Kramaric a mai marcat un gol, iar apoi şi Lovro Majer a trimis balonul în plasa porţii canadienilor.

Astfel, după două etape, Croaţia conduce în grupa F, cu patru puncte. Maroc are tot patru puncte, dar golaveraj mai slab. Belgia are trei puncte, iar Canada zero, fiind eliminată. În ultima etapă din faza grupelor, Croaţia va înfrunta Belgia, iar Canada – Marocul. Meciurile vor fi transmise în direct şi în exclusivitate de Moldova 1 şi Moldova 2, pe 1 decembrie, cu începere de la ora 17:00.