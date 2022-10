Autorităţile ucrainene au anunţat că vor elibera regiunea Lugansk (VIDEO)

Ruşii au tras cu 7 rachete în cursul nopţii de miercuri spre joi asupra oraşului Zaporojie şi au avariat sau distrus mai multe clădiri rezidenţiale, a anunţat guvernatorul regiunii, Oleksandr Staruh. În rezultat, cel puţin două persoane au murit iar sub dărâmături se caută supravieţuitori. Incendii masive au izbucnit urmare a atacurilor. Trupele ruse au atacat cu două rachete vestul ţării, în regiunea Hmelniţkîi. Acestea însă nu au provocat distrugeri sau victime.



Rusia a folosit drone kamikaze pentru a lovi instalaţiile industriale din Harkov în noaptea trecută. Persoane rănite nu sunt, anunţă administratorul regiunii Oleg Sinegubov. În acelaşi timp, forţele aeriene ale Ucrainei anunţă că în sudul ţării s-a reuşit doborârea a nouă drone kamikaze de producţie iraniană.



Pe front, trupele ruse continuă să se retragă în fata ofensivelor ucrainene, iar mulţi dintre noii recruţi ai armatei de ocupaţie nu au alt gând decât să se predea, pentru a nu fi ucişi. Guvernatorul regiunii Lugansk, a anuţat oficial startul acţiunilor de eliberare a teritoriilor regionale aflate sub ocupaţie.



„Acum este oficial. De ocuparea regiunii Lugansk a început. Câteva localităţi au fost deja eliberate de sub controlul armatei ruse, unde forţele militare ale Ucrainei au arborat drapelul de stat”, a spus guvernatorul Lugansk, Serghei Gaidai.



Preşedintele ucrainean, Volodimir Zelenski a anunţat despre recucerirea altor trei localităţi de către forţele Kievului în regiunea Herson, în sudul Ucrainei, unde trupele Moscovei sunt în dificultate. Zelenski le-a transmis ruşilor că atacurile cu drone iraniene nu au nici un rost în condiţiile în care pentru acestea războiul e deja pierdut.



„Chiar dacă veţi găsi o altă armă undeva în lume cu acelaşi nume specific pentru „lumea rusă”, cum ar fi aceste drone iraniene cu care încercaţi să bombardaţi oraşele noastre, precum Bila Tserkva... oricum nu vă va ajuta. Aţi pierdut deja. Aţi pierdut şi prin faptul că trebuie să explicaţii societăţii ruse de ce este nevoie de toate acestea: acest război, falsa mobilizare şi autodistrugere a tuturor perspectivelor poporului vostru”, a relatat Volodimir Zelenski.



Liderul de la Kremlin, Vladimir Putin a ordonat statului rus să preia controlul asupra centralei nucleare din Zaporojie, cea mai mare din Europa şi administrată în continuare de ingineri ucraineni, deşi a fost capturată de forţele ruse din primele momente ale războiului. Centrala este chiar pe linia frontului, iar ambele părţi s-au acuzat reciproc de bombardamente şi au atras atenţia asupra riscului unui dezastru nuclear.