Centrala nucleară Zaporojie din Ucraina, zguduită din nou de bombardamente

Centrala nucleară Zaporojie din Ucraina, care se află sub controlul Rusiei, a fost zguduită duminică de bombardamente, atrăgând condamnarea şefului agenţiei de supraveghere nucleară a ONU, care a spus că astfel de atacuri riscă un dezastru nuclear major, transmite Reuters.

Bombarderea repetată a centralei din sudul Ucrainei a stârnit îngrijorări cu privire la riscul unui accident grav la doar 500 km de locul celui mai grav accident nuclear din lume, dezastrul de la Cernobîl din 1986.



Peste o duzină de explozii au zguduit sâmbătă seara şi duminică uzina Zaporojie, pe care Rusia a preluat-o sub controlul său la scurt timp după invazia sa din februarie în Ucraina, a declarat Agenţia Internaţională pentru Energie Atomică (AIEA).



O echipă a AIEA aflată la faţa locului a declarat că au fost avariate unele clădiri, sisteme şi echipamente ale centralei, care este cea mai mare centrală nucleară din Europa.



Echipa AIEA a putut vedea unele dintre explozii de la ferestrele lor.



”Veştile de la echipa noastră de ieri şi de azi dimineaţă sunt extrem de tulburătoare. Au avut loc explozii la locul acestei centrale nucleare majore, ceea ce este complet inacceptabil. Oricine se află în spatele acestora trebuie să se oprească imediat. După cum am spus de multe ori înainte, vă jucaţi cu focul”, a declarat şeful agenţiei ONU, Rafael Grossi, într-un comunicat.



Centrala nucleară Zaporojie are şase reactoare VVER-1000 V-320, răcite cu apă şi moderate cu apă, proiectate sovietic, care conţin uraniu 235, al cărui timp de înjumătăţire este de peste 700 de milioane de ani.



Reactoarele sunt oprite, dar există riscul unei supraîncălziri a combustibilului nuclear, dacă s-ar întrerupe ernergia care antrenează sistemele de răcire.



Bombardele au tăiat în mod repetat liniile electrice.



Ministerul rus al Apărării a declarat că Ucraina a tras cu obuze asupra liniilor electrice care alimentează centrala, în timp ce TASS a relatat că unele dintre facilităţile de depozitare ale amplasamentului au fost lovite, citând un oficial al operatorului rus de energie nucleară Rosenergoatom.

”Au bombardat nu doar ieri, ci şi astăzi, bombardează chiar acum”, a declarat Renat Karchaa, consilier al CEO-ului Rosenergoatom, adăugând că orice atac de artilerie la locul respectiv reprezintă o ameninţare la adresa siguranţei nucleare.



Karchaa a spus că obuzele au fost trase în apropierea unei instalaţii de depozitare a deşeurilor nucleare uscate şi a unei clădiri care găzduieşte combustibil nuclear proaspăt uzat, dar că în prezent nu au fost detectate emisii radioactive, potrivit TASS.

Oficialii ucraineni nu au răspuns imediat unei solicitări de comentarii.



Atât Kievul, cât şi Moscova s-au acuzat reciproc că au atacat centrala şi că riscă un accident nuclear.



Instalaţia a furnizat aproximativ o cincime din energia electrică a Ucrainei înainte de invazia Rusiei din 24 februarie şi a fost forţată să funcţioneze cu generatoare de rezervă de mai multe ori.