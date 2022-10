Sursa imaginii: Ora deSibiu Postat de: Carolina Străjescu

Mansarda sediului Arhiepiscopiei Tomisului din Constanţa a fost distrusă de flăcări

Mansarda sediului Arhiepiscopiei Tomisului din Constanţa a fost distrusă de flăcări din cauza lumânărilor lăsate aprinse. Mai multe bucăţi din acoperiş au căzut. Inclusiv o turlă s-a prăbuşit. La momentul izbucnirii incendiului, în clădire se aflau 15 călugări. Zeci de pompieri au intervenit noaptea trecută pentru a stinge focul, care s-a extins pe o suprafaţă de peste 800 de metri pătraţi, transmite Moldova 1.

Călugării au încercat să stingă singuri flăcările, dar când şi-au dat seama că sunt copleşiţi, au alertat pompierii.



„Avem sisteme de stingerea incendiilor, stingătoare, nu aveam detectoare de incendiu la mansardă”.



„Cât a ţinut slujba noi am stat în biserică, am fost mai mulţi credincioşi. Am văzut noi”.



Din cauza vântului puternic, incendiul, care a izbucnit în zona de vest a podului şi s-a extins rapid. Întreaga mansardă a fost distrusă, iar cele două turnuri de pe acoperiş s-au prăbuşit.



„Sunt foarte multe lumnări şi cred că de la asta”.



80 de pompieri au intervenit pe durata a trei ore pentru a stinge flăcările. Clădirea administrativă a Arhiepiscopiei Tomisului are o vechime de peste 90 de ani şi face parte din patrimoniul naţional.