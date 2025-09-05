Mori de cu(vânt)

„Mori de cu(vânt)” la Radio Moldova Tineret! Echipa RMT te invită pe final de săptămână să asculţi gânduri şi viziuni de-ale tinerilor de astăzi. Vom aborda subiecte de interes pentru tineri, teme sociale şi din cele care pot fi privite din mai multe unghiuri de vedere. Le adunăm pe toate într-un dialog unde îşi găsesc loc păreri, principii şi dezbateri. Vrem să vorbim despre nevoile noastre şi despre cele ale tinerilor din întreaga ţară! Ascultă „Mori de cu(vânt)” în fiecare vineri de la ora 17:00 la 18:00 la Radio Moldova Tineret!

  • Arhiva Emisiunii

Mori de cu(vânt) din 5 septembrie 2025

Mori de cu(vânt)

05 Sep. 2025 / 17:00

Mori de cu(vânt) din 5 septembrie 2025

Mori de cu(vânt) din 29 august 2025

Mori de cu(vânt)

29 Aug. 2025 / 17:10

Mori de cu(vânt) din 29 august 2025

Mori de cu(vânt) din 22 august 2025

Mori de cu(vânt)

22 Aug. 2025 / 17:10

Mori de cu(vânt) din 22 august 2025

Mori de cu(vânt) din 15 august 2025

Mori de cu(vânt)

15 Aug. 2025 / 17:00

Mori de cu(vânt) din 15 august 2025

Mori de cu(vânt) din 8 august 2025

Mori de cu(vânt)

08 Aug. 2025 / 17:00

Mori de cu(vânt) din 8 august 2025

Mori de cu(vânt) din 1 august 2025

Mori de cu(vânt)

01 Aug. 2025 / 17:00

Mori de cu(vânt) din 1 august 2025

Vezi Mai Mult

Prezentatori

Mihai Bologan

Libertalia şi Monologul Psihologului

Prezentatori

Vitalina Ţaranu

InterNET SUPERIOR

Prezentatori

Alisa Tanas

ALTER CLASA

Prezentatori

Mădălina Şalari

Generaţia mea

Prezentatori

Ion Vascauţan

PERMIS AUDIO

Prezentatori

Nicoleta Pojoga

În loc de EPILOG

Prezentatori

Victor Gandrabur

ŞTIRI şi CEASUL DEŞTEPTĂTOR

Prezentatori

Ana Rotaru

INTONaţii Moderne

Prezentatori

Dorina Laşco

DIMINEŢI DE WEEKEND

Prezentatori

Valeria Suhari

Generaţia mea

Top 10 Emisiuni

  1. 1 Generaţia mea
  2. 2 Alter Clasa
  3. 3 Monologul Psihologului
  4. 4 Mori de cu(vânt)
  5. 5 PERMIS AUDIO
  6. 6 Ceasul Deşteptător
  7. 7 Dimineţi de week-end
  8. 8 Libertalia
  9. 9 IntoNAŢII MODERNE
  10. 10 În loc de EPILOG