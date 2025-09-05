Mori de cu(vânt) din 5 septembrie 2025

Mori de cu(vânt) „Mori de cu(vânt)” la Radio Moldova Tineret! Echipa RMT te invită pe final de săptămână să asculţi gânduri şi viziuni de-ale tinerilor de astăzi. Vom aborda subiecte de interes pentru tineri, teme sociale şi din cele care pot fi privite din mai multe unghiuri de vedere. Le adunăm pe toate într-un dialog unde îşi găsesc loc păreri, principii şi dezbateri. Vrem să vorbim despre nevoile noastre şi despre cele ale tinerilor din întreaga ţară! Ascultă „Mori de cu(vânt)” în fiecare vineri de la ora 17:00 la 18:00 la Radio Moldova Tineret!