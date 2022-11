Sursa imaginii: Postat de: Carolina Străjescu

La Chişinău a fost constituit un nou partid, condus de Igor Munteanu

Pe arena politică de la Chişinău a mai apărut o formaţiune politică. Este vorba despre Coaliţia pentru Unitate şi Bunăstare (CUB), care a fost constituită în cadrul primului congres. Reprezentanţii CUB au declarat că este vorba despre o coaliţie a oamenilor liberi, cu vederi liberale şi care înţelege că aderarea Republicii Moldova la UE se va obţine cu foarte multă muncă la care vor să pună şi ei umărul. Aceştia au mai spus că bunăstarea nu va fi atinsă niciodată, dacă nu va exista mai multă unitate în acţiuni, în administraţie şi în identificarea soluţiilor. În calitate de preşedinte al partidului a fost ales Igor Munteanu, ex-ambasador şi cunoscut director de opinie, transmite IPN.