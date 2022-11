Nicu Popescu: Atacurile cu rachete ruseşti, care au provocat întreruperi de curent şi în Republica Moldova, ar putea declanşa o criză umanitară

Potrivit oficialului, acest lucru are implicaţii grave sub aproape toate aspectele, în contextul în care, transportul public din capitală a fost perturbat, oamenii nu au mai putut ajunge acasă, fiindcă majoritatea vehiculelor sunt troleibuze care funcţionează cu energie electrică. De asemenea, alimentarea cu apă potabilă a fost afectată din cauza întreruperii de curent electric, astfel că lipsa de electricitate are un impact grav asupra vieţilor cetăţenilor Republicii Moldova a conchis Nicu Popescu.