Sondaj: Partidele care ar accede în Parlament, dacă duminica viitoare ar avea loc alegeri

Dacă duminică ar avea loc alegeri, PAS ar câştiga scrutinul cu 23 la sută. Partidul Socialiştilor ar acumula 18,2%. În Parlament ar accede şi Partidul Şor, cu 8,4 la sută. Urmează Partidul Comuniştilor cu 4,3 procente, sub pragul electoral. Totuşi numărul indecişilor este relativ mare - 37 la sută din respondenţi fie nu intenţionează să voteze, fie nu au o opţiune politică.

Peste 18 la sută din participanţii la sondaj au răspuns că au foarte multă încredere în preşedinte Maia Sandu. În aceeaşi ierarhie, urmează primarul Chişinăului, Ion Ceban, cu 15,4 procente. În fostul preşedinte Igor Dodon au încredere mare 14,3 la sută din respondenţi.

Preşedintele României are cel mai bun rating dintre liderii politici străini. Peste 35 la sută au o părere bună despre Klaus Iohannis. Totuşi anti-ratingul său constituie 52 de procente. Vladimir Putin are un rating puţin mai mic decât preşedintele Iohannis, or 58,5 procente nu-l privesc cu ochi buni pe preşedintele rus. Liderul ucrainean Volodimir Zelenski este simpatizat de 30,9 la sută din moldoveni, însă are un anti-rating de 60,7 procente.

Majoritatea relativă a moldovenilor consideră că Republica Moldova este cel mai mult ajutată de România şi Uniunea Europeană, ceea ce corespunde realităţii, potrivit datelor prezentate de Guvern pe platforma pentru gestionarea asistenţei externe. Conform sursei, cota României şi Uniunii Europene depăşeşte un sfert din totalul sprijinului financiar extern. Nouă la sută cred că Rusia ajută ţara noastră, însă Moscova are o contribuţie nesemnificativă - aproape trei milioane de euro, ceea reprezintă o cotă care se apropie de zero în comparaţie cu ajutorul altor guverne şi organizaţii internaţionale. Aproximativ 12 la sută din totalul asistenţei este acoperit de Statele Unite, în timp ce doar 6,7 la sută din respondenţi înţeleg amploare ajutorului american.

Opţiunea Unirii cu România se apropie treptat de majoritatea absolută. La un eventual referendum, peste 42 de procente ar vota pentru reunire. În decembrie anul trecut, unioniştii constituiau aproape 33 la sută. Aderarea la NATO ar obţine 29 de procente din voturi. Toamna trecută pentru Alianţa Nord-Atlantică ar fi votat 22 la sută.

Sondajul a fost realizat de IDIS Viitorul, CBS-AXA şi Institutul IC Brătianu al Academiei Române pe un eşantion reprezentativ de 1015 persoane, cu excepţia regiunii transnistrene. Marja de eroare este trei procente.