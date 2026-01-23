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Postat de: Golban Ionela
Ştiri / Radio Moldova Promo
23 Ian. 2026 / 12:19
„De Vineri” - o nouă emisiune marca Radio Moldova
Radio Moldova anunţă lansarea unei noi emisiuni radiofonice în grila sa de programe. Începând de astăzi, 23 ianuarie, de la ora 18:20, ascultătorii sunt invitaţi să urmărească „De Vineri”, o emisiune de divertisment realizată şi prezentată de Vlada Siviroveanu.
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