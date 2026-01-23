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„De Vineri” - o nouă emisiune marca Radio Moldova

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Postat de: Golban Ionela

Ştiri / Radio Moldova Promo

23 Ian. 2026 / 12:19

„De Vineri” - o nouă emisiune marca Radio Moldova

Radio Moldova anunţă lansarea unei noi emisiuni radiofonice în grila sa de programe. Începând de astăzi, 23 ianuarie, de la ora 18:20, ascultătorii sunt invitaţi să urmărească „De Vineri”, o emisiune de divertisment realizată şi prezentată de Vlada Siviroveanu.

„De Vineri” este o nouă emisiune de divertisment cu muzică bună, perfectă de ascultat în drum spre casă după o săptămână încărcată şi mai ales, perfectă pentru o seară de vineri.

Prima ediţie a emisiunii o are ca invitată pe Maria Butuc-Brigai, poetă şi profesoară de limba şi literatura română, care va vorbi despre lansarea celui mai recent volum de poezie, „Inimi puse în vitrină”. Dialogul va aborda teme legate de sensibilitate, creaţie şi emoţiile reflectate în literatură.

Emisiunea „De Vineri” va fi difuzată săptămânal, în fiecare vineri, de la ora 18:20, în direct, pe frecvenţele Radio Moldova.

Vă invităm să ne fiţi alături!

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