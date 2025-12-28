Ştiri

LA MULŢI ANI cu Radio Moldova Tineret!

Sursa imaginii: RMT

Postat de: Elena Stegari

Ştiri / Radio Moldova Tineret Promo

28 Dec. 2025 / 14:06

LA MULŢI ANI cu Radio Moldova Tineret!

Fii cu Radio Moldova Tineret şi în anul 2026!

Echipa RMT îţi mulţumeşte că ne asculţi, ne urmăreşti şi eşti mereu tânăr!

Rămâii cu noi şi în anul 2026!

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