Sursa imaginii: RMT
Postat de: Elena Stegari
Ştiri / Radio Moldova Tineret Promo
28 Dec. 2025 / 14:06
LA MULŢI ANI cu Radio Moldova Tineret!
Fii cu Radio Moldova Tineret şi în anul 2026!
Echipa RMT îţi mulţumeşte că ne asculţi, ne urmăreşti şi eşti mereu tânăr!
Rămâii cu noi şi în anul 2026!
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