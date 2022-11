La Edineţ a fost dat în exploatare un apeduct reabilitat şi extins din fonduri europene

Şefa Guvernului a apreciat rezultatele proiectului şi a declarat că, prin modernizare, localităţile rurale vor deveni mai atractive pentru tineri, dar şi pentru investitori, lucru care va convinge oamenii să rămână în ţară.



„Dezvoltarea localităţilor rurale, reabilitarea drumurilor şi a infrastructurii de apă şi canalizare se înscriu printre priorităţile Cabinetului pe care-l conduc. Drept exemplu în acest sens îl constituie proiectul iniţiat de Guvern – Satul European, lansat în vara acestui an. Ne dorim ca, peste un an, să asistăm la lansarea celor 500 de proiecte, care se implementează în localităţile selectate prin concurs, şi să vedem construite noi sisteme de alimentare cu apă şi canalizare, proiecte de iluminat stradal sau parcuri fotovoltaice. Ne dorim să atragem investiţii în sate, iar oamenii să aibă locuri de muncă bine plătite, condiţii de trai modern şi astfel să rămână în ţară, acasă, alături de întreaga familie”, a declarat Natalia Gavriliţa.



Construcţia apeductului a durat aproape un an şi a costat circa 61 milioane de lei. Activităţile proiectului au avut loc în baza Memorandumului de Înţelegere la implementarea măsurilor de modernizare a serviciilor publice locale în sectorul de aprovizionare cu apă şi canalizare în raionul Edineţ, încheiat la 15 februarie 2018, între Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale şi Mediului, Agenţia de Dezvoltare Regională Nord, autorităţile publice locale de nivelul I şi II din raionul Edineţ şi Agenţia de Cooperare Internaţională a Germaniei.