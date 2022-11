ASP a procurat maşini noi pentru susţinerea examenelor auto (VIDEO)

De mâine, candidaţii vor putea susţine examenele auto la volanul noilor maşini. Acestea sunt dotate cu cinci camere de supraveghere dar şi sistem de înregistrare audio. Din cele 12 automobile, două sunt cu cutie automată.



Examinatorii spun că noile maşini sunt mai performante, iar candidaţii vor susţine examenul mai uşor.



„Automobilele vechi au un grad de uzură, fiindcă sunt practic zilnic exploatate la maxim de candidaţi. Nu sunt şoferi cu experienţă şi nu aplică corect ambreiajul, frâna, nu schimbă treptele la timp”, afirmă Arcadie Baciu, examinator ASP.



Mai nou, instituţia anunţă că în următoarea perioadă din echipele de examinatori vor face parte patru femei. Printre acestea se numără şi Veronica Ghervas.



„Cred că urmează în timpul apropiat o domnişoară să fie la volan. Cred că asta o să fie un plus pentru Republica Moldova. MEu cu experienţă 11 ani la volan nu este o problemă”, menţionează Veronica Ghervas, inspector secţia examinare.



În prezent, 85% din serviciile de examinare sunt prestate la categoria B. În următorul an, Agenţia Servicii Publice planifică investiţii pentru mijloace de transport categoria C şi D.



„Starea tehnică a vehiculelor din ultimele 7-8 luni nu am avut critici din partea beneficiarilor de servicii, acestea s-au îmbunătăţit. Un pic avem la categoriile mari, camioanele, care deşi le reparăm şi săptămânal uneori. Acum acestea fiind reparate se defectează repede”, menţionează Nicolae Strulea, şef al Departamentului înmatriculare a mijloacelor de transport.



„Noi vom rebuta trei automobile care sunt depăşite şi sunt învechite. Astăzi parcul nostru de automobile cu aceste ultimele dotării, circa 90 la sunt din 2020 şi până în prezent. În anul care vine urmează să mai procurăm 12 automobile”, conchide Mircea Eşanu, directorul ASP.



Valoare totală a celor 12 automobile recent procurate de către Agenţia Servicii Publice este de trei milioane 600 mii de lei.