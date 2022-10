Femeile continuă să reprezinte o minoritate în comunitatea de afaceri (VIDEO)

Potrivit datelor statistice, doar unu din trei antreprenori din Republica Moldova este femeie. Alina Guştiuc din municipiul Chişinău deţine o afacere în domeniul frumuseţii şi are 14 angajaţi. Ea spune că cea mai mare provocare este faptul că trebuie să combine activitatea de antreprenor cu cea de mamă şi soţie.



„Este destul de complicat să ne organizăm timpul în aşa mod ca să-l oferim calitativ în toate trei părţi. Ce mă ajută pe mine este să-mi organizez timpul, să mi-l prioritizez, să delegez ceea ce pot face alţi oameni în locul meu”, spune Alina Guştiuc, antreprenoare.



Oportunităţile în afaceri sunt limitate deoarece femeile îşi asumă cea mai mare parte dintre responsabilităţile casnice.



„În Republica Moldova porivit datelor statistice pe care le avem, un pic mai vechi din 2017, s-a demonstrat că în buisness sunt 34% femei. De asemnea, potrivit altei statistici, unu studiu realizat de UN women, 18% dintre femeile care conduc afaceri au copii mai mici de şapte ani”, menţionează Carolina Buguian, fondatoare AFAM.



„Egalitatea de gen este foarte valoroasă la locul de muncă. Să nu se facă discriminări. Să se aplice multe reguli internaţionale şi să schimbăm mentalitatea”, afirmă Victoria Bucătaru, director Parc IT.



Pentru a încuraja implicarea antreprenorială a femeilor, statul a venit cu unele soluţii.



„Am vorbit aici despre posibilitatea ca acest concediu de îngrijire a copilului care este acordat de stat să fie împărţit între mamă şi tată. Noi am făcut mai flexibile aceste reguli de aplicare la acest concediu de îngrijire a copilului. Am adoptat de asemenea posibilitatea ca plata sau alocaţia pentru îngrijirea copilului să fie mai mare, dacă femeia vrea să revină la muncă după un an”, menţionează prim-ministra Natalia Gavriliţa.



Evenimentul a fost organizat de Asociaţia Femeilor Antreprenoare din Moldova împreună cu Fundaţia Est-Europeană, cu suportul financiar al Uniunii Europene.