Veronica Dragalin anunţă că nu va demisiona din funcţia de şefă a PA

„Sunt în funcţie ca rezultat ai unui concurs riguros şi transparent la care am participat pentru că vreau cu adevărat să-mi ajut ţara. Nimeni nu mi-a promis sau garantat că voi fi câştigătoare la acest concurs. Am avut un interviu public şi un dosar prezentat în faţa unei comisii cu reprezentanţi din societatea civilă şi din procuratura moldovenească, cât şi experţi din afara ţării, România, SUA şi Letonia”, a amintit Dragalin.



Ea mai afirmă ca au avut loc mai multe încercări de a o intimida, prin distribuirea mai multor falsuri în spaţiul public, începând cu perioada când aplica la această poziţie. Veronica Dragalin a negat şi faputl că a obţinut această funcţie, pentru că mama sa ar fi făcut o donaţie pentru actualul partid de guvernământ.



„Părinţii mei au făcut două donaţii către PAS prin transfer bancar in perioada campaniilor electorale din 2020 şi 2021, câte 1000 de dolari fiecare. Aceasta nu este finanţare ilegală a unui partid, acestea sunt donaţii in limitele permise de lege. Noi vorbim despre 2000 de dolari. Credeţi că aceasta este suma suficientă pentru a cumpăra locul de Procuror Şef al PA? Acest post nu are preţ şi nu poate fi cumpărat”, susţine şefa PA.



În context, ea a declarat că este în această funcţie pentru a-şi face lucrul de procuror „Eu sunt in această funcţie pentru a-mi face lucrul de procuror. Corupţii au înţeles deja tare bine acest lucru şi sunt deranjaţi, chiar speriaţi. De asta au început să-mi ceară demisia. Care nu se va întâmpla”, a spus Veronica Dragalin.



Reamintim că socialiştii au cerut crearea unei comisii parlamentare speciale de anchetă, care să examineze procedura de organizare şi desfăşurare a concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante în domeniul justiţiei, precum şi rezultatele acestor concursuri. Deputatul BCS, Vasile Bolea a menţionat că Comisia trebuie să investigheze corespondenţa ministrului Justiţiei, Sergiu Litvinenco, apărută în spaţiul public, din care ar reieşi că rezultatele concursurilor, inclusiv pentru funcţia de şef al Procuraturii Anticorupţie, au fost trucate. Majoritatea parlamentară a respins iniţiativa.