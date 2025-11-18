Sursa imaginii:
Ştiri / Achiziţii
18 Noi. 2025 / 15:14
AVM privind achiziţionarea Acumulatoarelor pentru camere video(repetat)
IP Compania „Teleradio-Moldova” invită operatorii economici să participe la AVM privind achiziţionarea Acumulatoarelor pentru camere video(repetat). Ofertele vor fi depuse prin intermediul SIA RSAP MTender până la data 26.11.2025, ora 14:00.
